Manuel Mosquera: “Hemos sido mejores que el Deportivo”

Era hoy o nunca, pero el Córdoba CF falló como siempre. La victoria blanquiverde ante el Deportivo de La Coruña se antojaba crucial, una vez más, para el revivir de un equipo que lleva muerto desde el pasado mes de diciembre. Así, el enésimo punto de inflexión acabó siendo un nuevo punto de impulso, pero un impulso insuficiente para un equipo que necesita urgentemente sumar de tres en tres para intentar, al menos, pelear por esa última plaza que da acceso al play off de ascenso a Segunda División. El empate ante el Dépor le deja ya a seis puntos de esa promoción.

Un despertar tardío

En este contexto compareció Manuel Mosquera, técnico blanquiverde, al término del partido ante el conjunto herculino. Lo primero que remarcó en la sala de prensa de El Arcángel es que estaba “muy orgulloso de los jugadores y de lo que han hecho”, ya que ha sido “muy buen partido”, aunque “había que ganar”. “Lo han dejado absolutamente todo, lo hemos intentado por tierra, mar y aire, hemos centrado muchísimo, no muy precisos, pero estaba ahí el balón”, ha detallado un Mosquera que, por ello, tan solo pudo criticar unos “primeros diez o quince minutos donde nos costó”, pero que tras ello, considera que han hecho “muchísimas cosas bien para ganar. Lo único del Dépor ha sido su acierto, todo lo demás, nuestro”.

Entrando más detalladamente en un análisis del encuentro, el técnico gallego volvió a reincidir en que en la primera mitad, su equipo fue “impreciso en los centros”, unos centros que le “gustan mucho”, pero que “si son excesivos y poco precisos, prefiero menos”. Por ello, en la segunda mitad, dio entrada a De las Cuevas, ya que al “trabajo excelso” de Casas y Willy le faló que “no le llegaban balones donde tienen que estar”, por lo que vio “muy claro que era un partido de un punta referente, y de asociar jugadores de entre líneas, como De las Cuevas o Javi Flores”. Sin embargo, la tarjeta a Kike Márquez le condicionó, y “no podía seguir en el campo”, pero aún así, considera que “entre líneas generamos mucho, también por banda, pero me faltó alguna más clara con pase atrás”. Pese a todo, en “el mejor momento” del Córdoba CF, llega la falta de Ekaitz a Quiles, que, pese a que “lo más importante es la salud de Quiles, nos paró el ritmo de juego y ya, a partir de ahí, el Dépor se defendió de otra forma”. Aún con todo, ha apuntado que han sido “mejores también en ese tramo”.

Por otro lado, ha decidido no entrar en la jugada polémica del penalti a Simo en los últimos minutos, pero sí que ha querido matizar que, en esos primeros minutos, “ha faltado tener el balón”, ya que “al Dépor, si le quitas el balón, sufren mucho”. Por ello, estuvo durante esos diez primeros minutos, donde su equipo estaba siendo “agresivo y robando”, pidiendo que mantuviese la posesión, ya que “la idea era que Javi Flores manejase desde el principio”, pero llego ese “problema en la asociación de Soriano con Quiles”, donde el primero “está libre y no presionado”, y “no había que dejar progresar al delantero”.

“Hay que buscar la victoria. No podemos rendirnos”

Ahora, tras este empate, “la vida que queda es que no nos rendimos”, ha explicado un Mosquera que ha vuelto a reincidir en que le dan “igual los resultados”, ya que “si ganamos partidos, abrimos posibilidades”. Por ello, van “a ganar al Ferrol, a buscar una victoria que nos abra el abanico”, ya que “el miércoles no juega nadie, solo nosotros, y abrimos posibilidades si ganamos”. Para convencer a la afición, ha explicado que lo que queda es “insistir, insistir y no rendirse”, ya que van a “hacer lo mismo y mejor”, buscando así “apretar, ser agresivos, coger el balón y hacer daño”. “Queremos una victoria, no llegar, pero no puede hacernos desesperar. Mi mensaje está siendo realista: con el trabajo del equipo, va a acabar llegando una victoria. Este es el camino”, ha apuntado un Mosquera que ha vuelto a pedir a la afición “que no se rindan, que no les dejamos rendirse, porque los jugadores no lo van a hacer”.

Aún con ello, las matemáticas se le antojan difíciles a un Córdoba CF que ya se ubica a seis puntos del play off, eso sí, aún con un partido menos. “Queremos ganar, hacemos todo el trabajo ante equipos como Dépor o Alcorcón, y la victoria no llega pero porque a veces el fútbol tiene unas inercias difíciles de cambiar”, ha explicado un Mosquera que insiste en que irá a buscar “otra ver la victoria ante el Ferrol”. “Hay que buscarla. Esto es fútbol, una profesión que te da el miércoles otra oportunidad de lograrla”, ha añadido, argumentando que “la gente está deseando y sigue ahí, apretando, y creo que han valorado mucho lo que ha hecho el equipo hoy. Se han dejado la piel en lo físico y con el balón, pero creo que hemos sido mejores que el Dépor. No podemos rendirnos”.