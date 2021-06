Manu Farrando, otro que dice adiós al Córdoba

Una nueva baja de un jugador con contrato en vigor. Las salidas tanto de Alberto del Moral al Villarreal como de Djetei al Albacete iniciaron el proyecto de una entidad que, por aquel entonces, no sabía aún ni qué director deportivo iba a planificar la nueva plantilla ni qué entrenador iba a dirigir al plantel blanquiverde. Aun así y después de ver cómo Luis Yáñez, actual director general de un Rayo Vallecano que ha logrado el ascenso a Primera División tras eliminar al Girona en la final del play off, denegaba la oferta cordobesista, Infinity ha decidido apostar por la continuidad en los antiguos gestores. Esto significa que el proyecto deportivo ha comenzado con vistas a una nueva temporada en Segunda RFEF. La primera decisión que se han tomado desde las oficinas de El Arcángel es que habrá jugadores, pertenecientes al plantel de la pasada campaña, que salgan de la entidad rescindiendo su contrato en vigor, como es el caso de Manu Farrando. Aunque en este caso el central se ha desvinculado del Córdoba CF por petición propia. Su próximo destino podría ser el UCAM Murcia de Primera RFEF.

La salida del zaguero se ha producido, en efecto, después de que el jugador lo haya solicitado, tal y como ha informado el club en un comunicado. "El defensa Manu Farrando deja de pertenecer al Córdoba CF a petición del hispano argentino, que ha solicitado salir del club en virtud de una cláusula prevista en su contrato", ha indicado la entidad. "A sus 26 años, Farrando ha sido titular en la pasada temporada, disputando 18 partidos, de los cuales 15 han sido de inicio, destacando por su ímpetu en el terreno de juego y su compañerismo en el vestuario", ha recordado el conjunto blanquiverde en su texto. "Le agradecemos su esfuerzo y le deseamos suerte en sus futuros proyectos", ha concluido el cuadro califal.

El ex del Atlético Baleares, entre otros, ha sido una pieza muy importante tanto para Juan Sabas como para Pablo Alfaro y Germán Crespo. A pesar de que aterrizó en la capital andaluza con el objetivo de hacerse con un hueco entre los centrales, Farrando ha terminado jugando de lateral derecho casi toda la temporada y siempre y cuando la zaga blanquiverde no era atizada por las lesiones. Por ello, el rendimiento de este futbolista no ha sido siempre el esperado, aunque varios equipos de Primera RFEF se han fijado en su figura para reforzarse de cara a una próxima temporada ilusionante. Tanto es así que, según avanzó el periodista Ángel García Álvarez en su cuenta de Twitter, el exblanquiverde se enfundará la elástica de un UCAM Murcia que se quedó a las puertas de subir a Segunda División y que ahora luchará por conseguir nuevamente una plaza en el fútbol profesional durante la siguiente campaña regular. Gracias a esto, el defensor deja Córdoba tras un curso donde no ha podido desplegar su fútbol y ha cuajado un nivel bajo para el rendimiento que se esperaba.