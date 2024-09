Lapeña y su reencuentro con el Deportivo de La Coruña: “Siempre es especial para mí”

Uno de los principales capitanes y baluartes de un equipo que deberá luchar por la permanencia al final de la temporada regular. Y es que Adrián Lapeña llegó a la disciplina blanquiverde durante el pasado año, despidiéndose del RC Deportivo de La Coruña para ser la auténtica pieza de anclaje de un Córdoba CF que consiguió el ascenso a Segunda División. Ahora, el defensor logroñés se ha consolidado en el eje de la zaga de un conjunto cordobés que notó su baja en Elche. Ahora después de un amargo empate ante el Málaga CF, el central ha comparecido ante los medios de comunicación para resaltar la importancia del duelo de este viernes en el coliseo ribereño.

Por un lado, Adrián Lapeña ha remarcado los “poquitos días” que tiene el Córdoba CF para preparar el enfrentamiento ante el Deportivo de La Coruña, ya que “así es prácticamente imposible organizar una semana de trabajo”. “Tiene que ser bastante lio para el cuerpo técnico y nosotros no estamos acostumbrados a ello, pero es lo que toca”, aunque este duelo llega después de las buenas sensaciones ante el Málaga CF. “Viene un equipo muy parecido, con talento arriba, que sabe juntarse para defender. Tenemos que seguir en esa dinámica para poder conseguir la primera victoria, que el equipo la necesita”.

Para conseguir la permanencia, es capital que el conjunto blanquiverde sea sólido en El Arcángel. “Nos sentimos cómodos. Hemos podido ver a un Córdoba reconocible del año pasado y eso es lo que quiere el míster. No es fácil conseguirlo, pero creo que estamos en el camino de hacerlo y el otro día tiene que ser un punto de inflexión para trabajar a partir de esa base”, explica un Lapeña que vuelve a incidir en la competitividad del Deportivo de La Coruña. “Es un equipo que se junta muy bien para defender, con una plantilla amplia y compensada. Creo que tenemos que estar con todos los sentidos puestos porque en cualquier momento te pueden penalizar los errores”.

Asimismo, el defensor logroñés se enfrentará a su ex equipo, por lo que, “siempre es especial” para él, porque guarda “muchos amigos”, aunque dentro del partido tiene “pocos”, por lo que él y la escuadra blanquiverde luchará por conseguir la primera victoria, cosa que no pesa actualmente, ya que, a su parecer, el Córdoba CF debería “tener algún punto más” de los que tiene. “Nosotros trataremos de meterles en su campo. Al final, con la gente empujando, eso siempre ayuda. Y a partir de ahí crecer en el partido y poder lograr esa primera victoria que tanto deseamos en el vestuario para poder dar ese empujoncito ya a este inicio de temporada”.

Y es que la situación es muy parecida a la vivida la temporada pasada en Primera RFEF, aunque la categoría y el equipo “son distintos”. Son muchísimos jugadores nuevos, como ocurrió el año pasado. Eso no es fácil de amoldar de buenas a primeras en un equipo, eso lleva un proceso. Tampoco la pretemporada es que haya sido muy amplia y lleva un tiempo de adaptación, tanto a los jugadores como a la hora de crear una identidad de juego. Creo que, como hemos podido ver, iniciamos bien la liga, quitando el partido de Elche, que al final no fuimos nosotros y cuando no somos nosotros, eso se nota. El otro día ya pusimos la primera piedra“, ha explicado un Lapeña que no espera que la comisión deportiva se mueva en el mercado de agentes libres.