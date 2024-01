Kuki Zalazar: “El equipo ha hecho una primera vuelta espectacular”

Uno de los jugadores que más está sorprendiendo a lo largo de la presente temporada gracias a su trabajo y garra que demuestra día tras día, lo que le ha valido conseguir un puesto de titular en varios partidos clave de esta temporada por delante de un emblema dentro del vestuario como es Kike Márquez. Tras su gran labor en la victoria de la entidad blanquiverde ante el Intercity, Kuki Zalazar expresó ante los medios de comunicación en El Arcángel su confianza en el excelente momento que atraviesa el equipo de cara al próximo enfrentamiento contra el Recreativo de Huelva, este fin de semana.

Zalazar comenzó destacando la buena racha del equipo, que ha logrado encadenar una espectacular serie de diez partidos sin perder, realizando un balance de la primera vuelta más que positivo. “Creo que el equipo está muy bien. Sé que empezamos la liga un poquito así con dudas, pero creo que hemos enganchado una racha increíble. No sé si eran 10 o 11 partidos sin perder. Vamos terceros, estamos optando a puestos de arriba. Entonces creo que la valoración del equipo es que ha hecho una primera vuelta espectacular. Creo que venimos en una línea ascendente muy buena”.

El futbolista también compartió su experiencia personal, señalando que, tras un periodo de inactividad en los últimos dos años, tuvo dificultades para entrar en el equipo. Sin embargo, tras un regreso exitoso, lamentablemente sufrió una lesión. Ahora, Kuki se siente en buena forma y confiado en su rendimiento, destacando que está volviendo al nivel de juego que exhibió en su etapa en Málaga. “Sí, la verdad que este es mi mejor momento. Venía de dos partidos, Recre y Málaga, de hacerlo espectacular. Bueno, esto es lo que tiene el fútbol. Al fin y al cabo, cuando no estás acostumbrado y llevas tanto tiempo sin competir tantos partidos, pues al fin y al cabo pasan estas cosas. Pero bueno, yo me lo tomé como un aprendizaje para volver lo mejor posible y ahora estoy sano, estoy bien, me siento bien, fuerte. Vamos a seguir en esta línea”.

Por otro lado, la oportunidad que se le presenta al Córdoba CF este domingo en territorio onubense es de esas que no se pueden desaprovechar, ya que visitan el césped de uno de los equipos que, en los últimos diez partidos, está demostrando su potencial y convirtiéndose en candidato para el play off. “El Recre viene de una línea de victorias espectacular. Creo que lleva cuatro victorias seguidas. Es un grandísimo equipo. Ya se vio cuando vinieron aquí en la primera vuelta, lo duro que fue ese partido para poder sacar los puntos. Creo que es un grandísimo equipo con una grandísima afición. Creo que el ambiente que se va a generar el domingo va a ser espectacular, tanto por su afición como por la nuestra, de los que puedan ir. Y creo que va a ser un gran partido”.

Asimismo, uno de los temas de actualidad es el mercado de invierno y la posibilidad que tiene el Córdoba CF de reforzar alguna que otra línea, cosa que espera un Kuki Zalazar que ha preferido no pronunciarse con la posible baja de Dragi Gudelj. “Nosotros estamos tranquilos. Sí que es verdad que estamos un poco mal de defensas con lo de Gudelj. Todo el que venga, si viene a sumar, si viene a darlo todo por este equipo, por la camiseta, pues bueno, bienvenido sea. La verdad es que no hemos hablado nada. Es el tema del club. Creo que, como te he dicho, que si viene alguien y viene a sumar, a aportar su granito de arena, que bienvenido sea”.