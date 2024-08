Jude Soonsup-Bell ya está inscrito en LaLiga y podrá jugar frente al Burgos CF

Movimiento importante y de última hora a favor del Córdoba CF. La rueda de prensa de Iván Ania de este domingo despejó ciertas dudas sobre la convocatoria del equipo para el primer encuentro de la temporada en El Arcángel, ya que el técnico confirmó algo que ya se sabía, y es que no estarán ni Kuki Zalazar ni Isma Ruiz, aunque reconoció que sí podrá ser de la partida Carlos Isaac. Por su parte, la incertidumbre estaba puesta sobre la última y más reciente incorporación del club. El inglés Soonsup-Bell se encontraba en situación de stand by, después de haber completado ya sus primeras sesiones junto a sus nuevos compañeros. Sin embargo, aún no había sido inscrito en la plataforma de LaLiga.

“Veremos mañana, que es día laborable, sí puede estar”, pero, al ser extracomunitario, son “trámites más largos que si fuera comunitario”, por lo que “en este momento no está disponible, y veremos si puede estar”, reiteró el preparador asturiano, que finalmente sí podrá contar con su último fichaje.

En efecto, ya que hace escasos minutos, el órgano competivivo del fútbol profesional ha dado finalmente luz verde al transfer del jugador, que ya aparece en la lista de últimos fichajes de la categoría de plata del fútbol nacional. Se trata, hasta el momento, del último movimiento llevado a cabo por LaLiga este mismo lunes, por lo que, tal y como ha podido igualmente confirmar Cordópolis, Soonsup-Bell podría debutar este mismo lunes en El Arcángel.

Hay que recordar que Ania puntualizó sobre sus primeras impresiones con el jugador que lo “había visto en imágenes”, destacando que tiene “mucha calidad”. Asimismo, lo definió como “punta o extremo en las dos bandas”, y como un jugador con “sangre fría en el área, calidad en controles y conducciones”, por lo que le presagia “muy buen futuro”.