Juanito: “El viaje a Baréin es como una mini pretemporada de invierno”

Tras el largo camino que le ha deparado a la expedición blanquiverde en su marcha hacia Baréin, el Córdoba ya descansa en el hotel en el primer día de concentración en tierras asiáticas, esperando pasar la jornada respectiva de cuarentena antes de ponerse manos a la obra con el trabajo previsto. Juanito, en este contexto, ha hablado para los medios oficiales del club, explicando el motivo del viaje, detallando el trabajo preparado, y dando su visión del equipo al término de la primera vuelta de competición. "Es un buen momento para, después del parón en liga, hacer grupo, ya que no tuvimos la experiencia de hacer un stage de pretemporada en verano", ha comenzado explicando el director deportivo blanquiverde, que también ha puntualizado que ir "en la mejor época del año a Baréin es una bonita y buena experiencia para todos. Conocerán a la propiedad, y disfrutaremos también de jugar un par de partidos".

Los encuentros, que, en un principio, se disputarán en viernes y lunes, tendrán como rival al Al-Rhiffa, campeón de liga y de la King of Bahrein Cup la pasada campaña, y actual líder en la Premier League bareiní; y al Al-Khalidiya, que marcha en la presente temporada en tercera posición. Juanito ha afirmado que ambos equipos son "los dos mejores equipos del país", aunque es evidente que los partidos servirán "para probar cosas, para disfrutar, para ver también el nivel que puedan tener los equipos de aquí de Baréin". "Se les dará minutos a todos y habrá que repartir la carga, pero más allá de eso, es como una mini pretemporada de invierno que el equipo debe aprovechar", ha explicado el exfutbolista gaditano.

El viaje está planificado a medida para que tanto jugadores, como cuerpo técnico, directiva y gestión tengan una agenda con actividades preparadas. Los jugadores, por un lado, entrenarán todos los días, comenzando este mismo martes, desde las 19:00, hora local. Por parte de la directiva y dirección deportiva, el propio Juanito ha sido el encargado de detallar que habrá "varias reuniones con la propiedad, y tenemos preparado el proyecto deportivo de cara a estos meses que quedan de competición, al futuro más cercano en el Córdoba, con la hipotética subida del equipo a Primera RFEF", con el objetivo de "presentarles el proyecto que estamos pensando para el crecimiento del Córdoba, que es lo que más nos interesa a todos".

Por otro lado, con respecto a los jugadores que no han podido viajar -Bernardo, Bernal y Viedma-, el equipo de preparadores ha organizado un plan de trabajo que realizarán, durante toda la semana, junto con el Córdoba B. "Tenemos un equipo B que está en buena dinámica, que está entrenando allí en Córdoba, y los jugadores se acoplarán a la estructura del segundo equipo para hacer entrenamientos, estar en una dinámica de entrenos normal, y que para cuando lleguemos estén en plena forma", ha precisado Juanito.

También ha habido tiempo de hacer una valoración sobre la primera vuelta de la competición, sobre la que el director deportivo blanquiverde ha afirmado que "la clasificación, los números y, sobre todo, las sensaciones que muestra el equipo, nos hacen pensar que estamos en el camino correcto", haciendo especial énfasis en que "en casa, el equipo se ha mostrado intratable", aunque no sin olvidar que, lejos de El Arcángel, el Córdoba no ha podido "sumar victorias en los últimos partidos, pero la sensación es que hemos estado mucho más cerca de la victoria que del empate". Pese a ello, según Juanito, "el equipo muestra una superioridad ante sus oponentes que debemos de reflejar también en la segunda vuelta, porque evidentemente esto no ha acabado y no nos podemos relajar".

Por último, el director deportivo califa también ha querido rematar la breve entrevista reafirmando que "nos queda mucho por disfrutar aquí", ya que "el equipo va a ver cosas maravillosas de este magnífico país y esperemos que, poquito a poco, vayamos saliendo del primer día de confinamiento que se hace al entrar a Baréin, y que la gente disfrute de la experiencia, que seguro que será súper agradable". Un pequeño stage de media temporada que, a buen seguro, servirá tanto para recargar las pilas, como para seguir con la preparación del próximo encuentro de liga, con dos partidos ante dos de los equipos más importantes del país que también será útil para medir el nivel del Córdoba en este pequeño descanso antes del inicio de la segunda mitad.