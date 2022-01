El Córdoba ya está en suelo baeriní

La expedición del Córdoba CF ya llegó a su destino. Después de un viaje de algo más de ocho horas, con escala incluida en Dubai, los blanquiverdes aterrizaron esta madrugada en Baréin, dando inicio así a una estancia que se prolongará hasta el próximo martes, 18 de enero, y en la que está prevista una amplia planificación de actividades de ocio e institucionales y, por supuesto, deportivas. Dos encuentros amistosos disputarán los califas a lo largo de los próximos días frente a dos de los equipos más destacados de la Premier League de Baréin, y entrenarán de forma diaria en las instalaciones de la federación de fútbol de dicho país. Precisamente, el primer entreno se llevará a cabo en la tarde de este mismo martes. En concreto, el grupo iniciará su práctica a partir de las 17:00 (19:00 en Baréin).

Según ha informado el propio club, la expedición la componen un total de 20 futbolistas, además de miembros del cuerpo técnico, trabajadores del club y de la junta directiva. Los futbolistas que no han viajado con el resto del grupo son Álex Bernal, Samu, Meléndez, Bernardo y Viedma. En este sentido, tal y como ha detallado la entidad, las ausencias se deben a que no cumplían los requisitos de entrada al país o que han sido contacto estrecho con algún positivo en las horas previas al viaje. Del mismo modo, el técnico Germán Crespo se incorporará a lo largo del día a la expedición, ya que no pudo viajar este lunes con el grupo a la espera de que se repitiera una nueva PCR tras haber pasado la Covid-19 hace escasas semanas.

Así las cosas, respecto al primer equipo, el plantel lo componen Felipe Ramos, José Ruiz, Ekaitz, Visus, Toni Arranz, Willy, Luismi, De las Cuevas, Omar, Carlos Marín, Alonso, Puga, José Cruz, Simo, Fuentes, Casas, Javi Flores y Julio Iglesias, además de Cristian y Tala del filial.