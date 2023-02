Juanito ratifica la continuidad de Crespo: “La confianza es plena”

Apostar por lo que, en un momento dado, te funcionó. Y muy bien. La mala dinámica de resultados ha disparado las alarmas en el entorno del Córdoba CF, especialmente entre los aficionados, ya que un amplio sector se cuestiona cada vez más la continuidad de Germán Crespo, en base a los resultados negativos que está sufriendo el equipo en las últimas semanas, siendo el peor del Grupo I en este inicio del 2023. Con todo, al menos de momento, el club no tiene previsto hacer ningún cambio y así quedó confirmado por parte de Juanito, director deportivo de la entidad, que atendió a los medios este lunes en la gala de premios de la Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba. El dirigente reconoció que no están “a gusto con la situación”, pues, “más allá de la clasificación y los puntos que podríamos tener, la imagen del equipo no es la que quisiéramos y evidentemente estamos en una situación compleja”.

Con todo, admite que están “apostando por la paciencia por revertir la situación, con las mismas personas que tenían al equipo en lo más alto de la clasificación”, por tanto, “contando en este caso con Germán y su cuerpo técnico, y transmitiéndole a los jugadores la mayor confianza posible para darle la vuelta”. Así, queda claro que el técnico granadino se sentará el próximo domingo en el banquillo en el duelo clave ante la Cultural y que aún tiene margen al frente del plantel. “Estamos intentando mostrarle nuestro apoyo para que se sienta reforzado y preguntándole si ve alguna situación extraña” y “él nos transmite que ahora mismo no están saliendo las cosas”, afirma Juanito, que quiso volver a incidir en que están tratando de trasmitir “tranquilidad” para que “haga lo que suele hacer habitualmente”, pues “si quieres hacer muchos cambios, yo creo que entraríamos en una espiral un poco mala en el sentido que tenemos que tener claro que se sale de la misma forma que entramos en esta competición, que es como el entrenador lo plantea”.

Sea como sea, expone que “cuando los resultados no son buenos, hay que buscar una explicación” y no hay duda de que “hay mucha gente que puede intuir que hay un problema de vestuario”. Eso sí, “yo he sido futbolista, sé cómo funciona esto, y cuando las cosas no salen entras en una espiral negativa mental”, aunque “eso se recupera con una victoria, yo diría que con dos, pero hasta que no consigues la primera no puedes conseguir la segunda”, por lo que “esperemos que este fin de semana el equipo pueda dar un golpe sobre la mesa, al público no le podemos pedir nada”, sentencia Juanito.

Así las cosas, el director deportivo recalca que “la confianza es plena” en el técnico, ya que “si tuviéramos cualquier mínima sospecha de que Germán no puede levantar la situación, evidentemente actuaríamos”, y él “se merece esa confianza. Tenemos la suerte de haber vivido una buena etapa con él, no solo en Segunda RFEF, sino que hay que recordar las 15 primeras jornadas y si hemos hecho eso lo podemos volver a hacer”.

Igualmente, fue preguntado en base a lo ocurrido en el mercado de invierno, si aquello fue un síntoma del problema que ahora padece el equipo. “Hacer seis cambios en la situación en la que estábamos no tenía mucho sentido, pero se dieron una serie de circunstancias que tuvimos que acometer, no podíamos echar la vista a un lado, y en el corto plazo podíamos sufrir esas heridas, que las estamos sufriendo, pero en el largo tenemos que tener paciencia, que no es fácil, y a ver si salimos. El futbolista siempre quiere ganar, la imagen a veces es el traslado de que no te están saliendo las cosas bien”, apostilla.