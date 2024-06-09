El Arcángel de antaño, del que se esperaba que estuviese al menos al 50% de su capacidad durante la presente temporada. Nunca es tarde si la dicha es buena y así se hizo notar en la tarde del domingo en un recinto ribereño que colgó el cartel de 'no hay billetes' para congregar a más de 21.000 personas en el Estadio El Arcángel. Gracias en gran parte a esto, el Córdoba CF accedió a la gran final del play off tras derrotas nuevamente a la SD Ponferradina.