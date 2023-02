González Calvo: “Germán Crespo no se juega su puesto el domingo”

Confianza, confianza y más confianza para intentar que esta situación se olvide lo más rápido posible. El Córdoba CF está actualmente en una dinámica muy mala en cuanto a resultados se refiere y pocos no han sido los rumores que han ido circulando en torno a la posible destitución de Germán Crespo como técnico del primer equipo blanquiverde. Sin embargo, el director Juan Gutiérrez Juanito ya refrendó su posición en conversaciones con ABC Córdoba y esta vez ha sido el propio consejero delegado, Javier González Calvo, el que ha vuelto a mostrar la confianza en el técnico granadino en la foto de familia realizada a la plantilla al completo del Córdoba CF Genuine en la Diputación de Córdoba.

En primera instancia, González Calvo ha admitido que estos últimos resultados “preocupar”, pero ha llamado a la “tranquilidad” para apostar por la gente que ha dado “tantas alegrías en los últimos años”. “Le hemos trasladado la confianza a los jugadores y necesitamos ganar un partido para salir de la mala racha. Sigo estando igual de contento con la estabilidad del club y necesitamos algún resultado positivo tanto del masculino como del femenino. Como decía Juanito el otro día, esa confianza se la han merecido. No hay que pensar en los últimos dos meses, sino que esto es de un trabajo de mucho tiempo y el cuerpo técnico ya estaba en el equipo filial, es gente de la cosa y necesita confianza para que siga haciendo su trabajo”.

Por su parte, el dirigente del Córdoba CF cree que lo que está sucediendo es debido a una “pérdida de confianza” y tienen que recuperarla “ganando un partido, sea como sea”. “Desde la propiedad solo nos queda apoyarlos y hay que analizar partido a partido lo que está pasando. Estamos donde estamos, tuvimos unas 15 jornadas que conseguimos muchos puntos y seguimos estando en play off con los objetivos que se pueden cumplir. Cuando se recogen los talones de la vendimia es cuando se recogen la uva me dijo Willy. No es lo mismo que el equipo que descendió a Segunda RFEF porque este equipo ha demostrado que se puede confiar en ellos porque ya ha demostrado su fútbol”.

Asimismo, Javier González Calvo ha afirmado que esta no es una situación “fácil”, ha desmentido una posible mala relación entre jugadores y directiva e incluso ha apuntado que él se siente “orgulloso” de llevar el nombre de Córdoba por toda España. “Hay que poner todos los medios para recuperarlos mentalmente. Solo es cuestión de que ganemos el primer partido y hay que ganarlo por lo civil o por lo criminal”. De hecho y para despejar toda duda, el dirigente ha sido muy claro con respecto a la situación actual de Germán Crespo. “Este domingo Germán Crespo no se juega el puesto. Iría en contra de la línea que estamos llevando en los últimos años. Hacer un movimiento en el banquillo sería en contra de lo que llevamos. El fútbol nos pondrá a cada uno en su sitio, pero en este momento hay que confiar en este cuerpo técnico. Es el proyecto por el que luchamos y no se nos pasa por la cabeza el cambiarlo”.

Por otro lado, el consejero delegado de la entidad blanquiverde ha insistido en que los jugadores tienen que perder “el miedo” porque “no pasa nada por equivocarse” sino que tienen que “arriesgar y competir”, además que ha dejado un mensaje también claro hacia una afición que agradece el seguir apoyando al equipo califal. “El que no quiera venir al campo que no venga. Si va a venir pesimista, que no venga. No podemos pedirle nada a nuestra afición. Hemos pasado momentos malos, pero ahora mismo estamos en una competición que acabamos de llegar, hemos liderado hasta enero y ahora mismo estamos cumpliendo los objetivos. No pasa nada por si hay alguien que no quiere venir. El resto, pues a apoyar porque siempre nos ha apoyado como lo hizo en Fuenlabrada”.

Además, Javier González Calvo ha alabado el trabajo de un José Manuel Calderón que ha conseguido la renovación automática tras disputar 25 minutos y ha advertido de que si tienen que tomar una medida drástica, lo van a hacer. “Nosotros somos un club que trabajamos en el aspecto económico con presupuestos marcados, pero no nos preocupa en demasía. No vamos a rescindir el contrato de Germán porque confiamos en él y ni se nos pasa, pero si se tiene que hacer, se hará”. “El club tiene todo previsto para hacer cualquier cosa. Si se le renueva dos años a un entrenador, pues se le muestra la confianza. Nadie se esperaba que íbamos a estar nueve jornadas sin ganar, pero hay que estar tranquilos.

El Córdoba CF Genuine, protagonista en la Diputación de Córdoba

No era una comparecencia ante los medios de comunicación al uso, pero la actualidad lo demandaba. El dirigente Javier González Calvo estuvo presente en la foto oficial del Córdoba CF Genuine en el patio barroco de la Diputación de Córdoba después de cosechar una grandísima segunda fase en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, propiedad del RCD Espanyol, club que actualmente está inmerso en la Primera División de LaLiga. Un reconocimiento merecido hacia unos jugadores que pasean con orgullo la blanquiverde, además de conseguir unos resultados a la alcance de muy pocos equipos a nivel nacional.