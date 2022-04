González Calvo, sobre el futuro: “El equipo hay que mejorarlo, pero no cambiarlo”

La actualidad del Córdoba CF va sumando capítulos, a cada cual más trascendental para devenir el club. Al tiempo que la plantilla prepara un fin de semana especial, pues se producirá la primera oportunidad real de lograr el ascenso matemático de categoría, la entidad cordobesista sigue dando pasos en su crecimiento institucional. Y es que son muchos los frentes que mantiene abiertos un club, que afronta las semanas más decisivas de la temporada. En este sentido, la presentación de la nueva OTT Córdoba CF TV ha sido escenario público de la cúpula mayor del equipo, y que ha servido, en cierto momento, para hacer repaso de todo lo que acontece a la actualidad. En efecto, el propio Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba, ha comparecido ante los medios con el fin de tratar los asuntos que rodean a día de hoy al equipo.

Puesta en marcha de la OTT y documental “Recuerdos de Valdepeñas”

La presentación de la nueva plataforma blanquiverde ha servido también para mostrar parte del documental realizado en honor al ascenso del Córdoba CF en el curso 1984-85 y que sirvió para escapar de Tercera División. “Tenía muchas ganas de que lo vierais. Muchos de vosotros durante este tiempo que lo hemos tenido en abierto veis lo que estamos intentando crear. Intentar modernizar el club” y “empezar por esta digitalización, tener un canal de televisión propio más moderno y no simplemente la televisión que conocemos todos. Como decía Fernando, un tipo de Netflix en el Córdoba CF”. Además, el dirigente ha asegurado que van a “intentar ser bastante moderados en cuanto al precio, que es lo que le importa a mucha gente. Lo que queremos hacer es generar contenido”, resaltando a su vez que “ha coincidido la semana que justamente, si tenemos suerte, podemos ascender. Si no es ésta, será la siguiente, pero no queda nada. Creo que hay bastantes coincidencias entre el vídeo que hemos podido ver, con la temporada que estamos viviendo. Como decían los veteranos que salen en el vídeo, los jugadores que han venido este año a jugar en nuestro club han entendido cual es la idiosincrasia del mismo, qué es lo que nos jugábamos todos, y gracias a Dios parece que vamos a salir rápido de aquí y vamos a tener que mirar a otras metas futuras”.

Puesta en marcha del museo del Córdoba CF

“No lo hemos hecho porque estamos esperando la concesión. No estamos para tirar dinero. Nuestra primera idea era poder hacerlo en las instalaciones que tenemos actualmente, cambiando la Fundación de sitio. Tenemos un pasillo muy largo para poder hacer exposiciones, y esa era la primera idea. Pero si está cerca la concesión del estadio y podemos terminarlo y poner un espacio en concreto para eso, y que pueda llevar también las visitas al estadio y vaya unido todo como en el resto de los clubes que tienen estos espacios, pues mucho mejor”.

Concesión de la licencia de El Arcángel

González Calvo ha destacado que “se cumplen los términos que había dicho el Ayuntamiento en cuanto a tiempo. Creo que está bastante adelantado, y no creo que nos vayamos más allá de ese mes de junio que ellos decían. Nosotros estamos esperando a que nos digan un poco más cómo tenemos que presentar esa concesión y el pliego de condiciones que ellos pongan, e intentar hacerlo lo más rápido posible. Y después, pues a ver qué tiempo dan también para hacer los cambios que necesita nuestro estadio, y sobre todo, estar tranquilos, porque, al final, aunque estamos en una situación en la que nosotros somos los que estamos en el estadio, pues si lo tenemos legalmente concedido y no en precario, pues mejor para todos”.

Celebración del ascenso

“No tenemos mucho previsto, salvo algunas cosas que hemos comentado ya. Estamos en la división en la que estamos, pero se celebran muy pocas veces ascensos, y en este caso, incluso, no olvidemos que hemos ganado un título este año, por muy menor que sea. Pero yo creo que habrá que celebrar. Pero seguramente, como se decía ayer eso de ascenso en diferido, puede ser que lo hagamos al día siguiente de jugar nosotros. Nos habría gustado haber ganado en Cáceres para poder disfrutarlo esa misma noche en el estadio, pero bueno, lo celebraremos. Iremos a Las Tendillas. Ya hemos hablado con la policía para ver cómo podemos acceder allí, y lo celebraremos allí con toda nuestra gente. Nos gustaría hacerlo en el estadio, pero eso será posteriormente en el próximo partido que juguemos allí. Espero que podamos hacerlo esta semana o la siguiente, y no tener que esperar a Las Palmas, porque yo estoy deseando. Si se hace con Las Palmas, pues muy bien también porque entonces lo celebraremos con nuestra gente. Pero espero hacerlo antes, aunque sea en diferido como decíais el otro día”.

Y es que el consejero delegado reconoce que prefiere que el ascenso sea “cuantos antes”, es decir, este mismo domingo, ya que “al tener tanta distancia, lo ves muy cerca desde hace mucho tiempo, y se está haciendo muy largo. Fíjate que el equipo sigue sin perder, pero se está haciendo largo porque los de abajo aprietan. En Cáceres el otro día, la primera parte que nos hacen que fue complicada, y luego cuando mejor teníamos el partido nos empatan, pero ya estábamos pensando en el sábado por la tarde. Cuanto antes, porque al final se sufre mucho, y deseando que se logre el ascenso”.

Planificación de la próxima temporada

“Estamos viendo con la propiedad los presupuestos del año que viene, y estamos trabajando en ello. Y justo ayer estábamos trabajando cuando salió en prensa el nombre de Mourad Daoudi, que es uno de tantos que estamos viendo. Nos gusta, pero como muchos otros. Al final, el trabajo de nuestra dirección deportiva es ver partidos de jugadores durante todo el año, y a final de liga ir a verlos presencialmente a aquellos que nos puedan interesar. Pero realmente ahora mismo estamos más centrados en las posibles renovaciones que tengamos, y en las salidas que haya que hacer, porque tenemos que sacar gente para que puedan entrar nuevos. Trabajamos siempre con mucho tiempo. La dirección deportiva nuestra trabaja 8-10 horas diarias en el estadio, y por lo tanto, hay mucho trabajo adelantado. En cuanto podamos, empezaremos a darle a la tecla y hacer el equipo lo más rápido posible, porque aunque nuestra afición está muy ilusionada, hay que seguir con esa ilusión continua de que viene otro equipo, porque vendrá otro equipo, por mucho de que vayamos a dejar la mayor parte del actual. Siempre hay que ilusionarlos con grandes jugadores y que el equipo el año que viene compita por volver a ascender”.

Renovación de Gudelj

“Creo que Gudelj acabará jugando aquí. Está en sus manos. Creo que el jugador está cómodo en el club, se ha hecho rápido a él. Prefiero quedarme con gente de nuestro club que está dando resultados. Si ya lo tenemos aquí, para qué buscar fuera. Creo que finalmente se quedará, y eso es un aviso a navegantes para que lo haga cuanto antes”.

Número de fichajes para el próximo año

“Creo recordar que hemos perdido un partido y otro en los despachos por culpa nuestra. Es un equipo que da la cara en todos los campos. Siempre nos hemos puesto por delante. Al final, hemos hecho un equipo prácticamente nuevo, y ahora lo que hay que hacer es mejorarlo, pero no cambiarlo. Mejorarlo, y que lo que ya tenemos sea aún mejor con los cambios que hagamos. Pero no tiene sentido tener que hacer 9, 10 o 12 fichajes. Creo que el equipo compite bien. Lo hemos visto jugar con equipos de mayor categoría, como Sevilla, Linense o Rayo Majadahonda en pretemporada. Llega el momento en el que debemos crear un equipo, y alrededor de ese equipo mejorarlo y que vaya creciendo, y que no sean continuos cambios. Muchas veces hay oportunidades de mercado que las tienes que coger si llegan, pero no es nuestra idea en ningún caso”.

Posible mejor entrada del curso ante el Villanovense

“Ojalá. Entre ayer y hoy se han vendido bastante entradas. Es cierto que hemos invitado al resto de colegios que faltaban, aunque es complicado al ser sábado porque no están con los profesores. Pero animo a que venga toda la gente, que sea una fiesta, porque si ganamos el sábado por la tarde, virtualmente estás ascendido porque es muy difícil que pueda pasar lo contrario. Entonces, vamos a disfrutar de nuestro equipo. Qué vengan. Hemos podido poner las entradas lo más baratas posibles, que vengan todos los niños, que se vengan los padres al campo, y nuestros abonados también tienen por 5 euros todas las entradas que quieran comprar. Ojalá sea así, ya que nuestros jugadores lo agradecen. Contra el Tamaraceite, con todo lleno de niños, se puso el partido muy complicado y había 15.000 personas que te apoyan y tiran del equipo para arriba. No va a llenarse, pues es muy difícil porque tenemos muchos abonados y muchos de ellos faltan porque ni siquiera están aquí y se han hecho el abono por continuar con su número, pues al final no puedes llenarlo. Pero un sábado, a las siete de la tarde, pre-Semana Santa, creo que es un buen momento para venir a disfrutar.

Regularización de la Ciudad Deportiva

“En los últimos 10 días hemos estado hablando más tiempo con los técnicos del Ayuntamiento. Creo que en los próximos días tendremos noticias. A ver si podemos partir la temporada que viene con todo legalizado, e incluso poder usar la grada que hay. Nuestra intención es que tanto el B como el femenino puedan jugar en césped natural”.