González Calvo, sobre el ascenso: “Hasta Carlos González me ha felicitado”

Una vez la resaca del ascenso ha terminado, toca repasar lo que el vestuario ha conseguido esta temporada y valorar qué factores han sido determinantes para lograr el primer doblete de la historia del club blanquiverde. A pesar de que la campaña regular sigue su curso durante cuatro jornadas más, el Córdoba CF debe ir pensando en su futuro más cercano y la planificación de la plantilla podría comenzar antes de tiempo. Por ello y una vez alcanzado el máximo objetivo propuesto por la entidad califal, su presidente, Javier González Calvo, ha pasado por La Jugada de Canal Sur y ha repasado varios temas de la actualidad cordobesista, así como ha adelantado también ciertos jugadores que continuarán vinculados al equipo dirigido por Germán Crespo durante el curso próximo.

Comienza la creación de la plantilla de Primera RFEF

En su intervención, Javier González Calvo, primeramente, ha tratado la renovación de un activo fundamental en el devenir de la zaga blanquiverde desde el mercado invernal y que fue muy pedida por la afición cordobesista. “Le quiero pedir perdón a Gudelj por la presión que le metimos en la fiesta del ascenso (risas). Tarde o temprano acabará renovando porque está muy a gusto aquí. Cubre varias posiciones y se integra muy bien”, aunque deja claro que “las puertas están abiertas por si se produce alguna salida” como el caso de Puga. “Tiene un año más de contrato pero si se quiere ir, se irá. Ojalá se vaya al Barcelona o el Madrid porque le iría genial. A mi me gustaría que se quedase porque se ha creado aquí y creo que está cómodo en Córdoba”. Por otro lado, el presidente del Córdoba CF confirma la continuidad de Willy Ledesma y Miguel de las Cuevas y adelanta que Antonio Casas “hará historia” con la camiseta blanquiverde.

Mientras tanto, el dirigente también ha adelantado que ha rescindido el contrato de un jugador que lleva bastante tiempo ausente y que una lesión, finalmente, frustró su futuro dentro de este deporte. “Meléndez no quiere continuar jugando al fútbol y se le ha rescindido el contrato. Era un pedazo futbolista y es una pena. Todo el mundo no aguanta el fútbol profesional. Es un chico estupendo y he podido conocerlo, pero ha decidido no operarse y dejar el fútbol”, apunta.

Gasto de la primera plantilla, en aumento

Por otro lado, el presidente del Córdoba CF no ha querido desviar el tema de la próxima campaña regular en Primera RFEF y ha admitido que el desembolso en la primera plantilla será mayor que en el presente curso. “Dos millones será el gasto para el equipo”, asevera un Javier González Calvo que ha asegurado que el déficit de la presente temporada ha sido menor que lo esperado. “Este año, la temporada es mejor de lo presupuestado por el Sevilla y la Copa de Federación. Hemos podido reducir el déficit a 400.000 euros. Nos gusta hacer el trabajo a tiempo, pero hay que esperar un poquito porque habrá jugadores que tendrán que jugar el play off de ascenso a Segunda División. El total de jugadores no lo sabemos y no será fácil cuando comuniquemos a un jugador que no contemos con él”, además de que “el número de bajas dependerá del número de altas”.

Diferentes felicitaciones, aunque una, la más sorprendente

Lo conseguido por el Córdoba CF este año ha sido espectacular y no han sido pocas las figuras tanto políticas como del mundo del deporte en reconocer este hito histórico. Aun así, Javier González Calvo ha señalado que una de las que más le ha sorprendido provenía de un expresidente de la entidad blanquiverde. “Hasta Carlos González me ha dado la enhorabuena. Eso le honra y es de agradecer todos los mensajes que he recibido. Cuando estábamos en Mérida teníamos que venir corriendo y el teléfono cuando llegué a Córdoba era tremendo”, apunta un dirigente que ha vuelto a engrandecer la actitud de ciertos jugadores del plantel califal. “Te llena de orgullo ver la celebración de jugadores como Miguel de las Cuevas o Javi Flores porque no se bajaron del barco cuando pudieron. Hay que agradecérselo de antemano y al míster”, culmina