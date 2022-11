Germán Crespo: “Los rivales compiten al 200% contra el Córdoba CF”

En busca de otros tres a domicilio. El Córdoba CF es el único equipo de toda la Primera RFEF que todavía no conoce la derrota como visitante. Siempre ha sumado en cada una de sus salidas, y en esta ocasión volverá a intentar hacerse con otro triunfo lejos de El Arcángel. Además, parte con la confianza renovada tras doblegar la pasada semana al Linares, lo que le ha permitido alzarse como más líder todavía. Así, el propio Germán Crespo ha expuesto en sala de prensa que desde el cuerpo técnico han transmitido “lo mismo que transmitimos semana a semana, aquí no hay rival fácil”, y, aunque “es verdad que el Badajoz no empezó lo mejor que podía empezar”, lo cierto es que “desde que cambió de entrenador es un equipo mejor estructurado, compacto, que cuesta mucho hacerle gol y que luego por su forma de jugar es peligroso al contraataque”. Asimismo, “en su partido anterior fue donde se hizo fuerte, hizo algún gol a la contra, sobre todo por la verticalidad y velocidad que tiene en banda”, afirma.

Un CD Badajoz venido a más espera al Córdoba CF

Saber más

Y es que el preparador granadino, además, ha reconocido que “cuando el equipo está líder vemos que los rivales compiten al 200%, y sin embargo, a las semanas siguientes la intensidad de los equipos baja un poco, y es lo que esperamos”. Ellos han analizado concienzudamente, como siempre hacen, al rival, “vemos videos de sus tres últimos partidos o alguno más, pero luego nos encontramos planteamientos diferentes a los que hemos visto. Lo bueno que tiene este equipo es que preparamos el partido dependiendo de lo que vamos a tener enfrente”, añade. Con todo, “conforme vayan pasando los primeros minutos veremos lo que tenemos, pero lo bueno es que siempre preparamos según lo que nos propongan, si están en bloque alto o bajo”.

En lo que respecta a la plantilla, Crespo ha subrayado que tienen a todo el mundo “disponible”, puntualizando que “Gudelj ha estado un poco aparte del grupo por un golpe en el tobillo”, mientras que lo de Fuentes es “una molestia que ya arrastraba la semana pasada, que hizo que no pudiese estar al 100% con el Linares, tiene molestias, pero son sobrecargas”. Y en lo que se refiere a Ramón Bueno, según el entrenador, “las sensaciones son buenas, se le ha subido ya un poco más la intensidad en el trabajo”, aunque “son muchas semanas parado y vienen partidos muy exigentes. Quizá no va a estar para ser titular, pero puede ir cogiendo minutos y el ritmo de otros compañeros. Quizá el nivel competitivo le va a costar”.

Igualmente, al ser cuestionado sobre el nivel de juego del equipo fuera de casa, el preparador blanquiverde ha admitido que “es muy complicado mantener el nivel que hemos tenido en mucho partidos en cuanto a juego”, puesto que “vas a Ceuta y ves un equipo que hace su mejor partido, y sin embargo lo ves otra semana y ves que no tiene la misma intensidad. Cuando va el Córdoba CF como visitante para muchos equipos es el partido del año”, por lo que “si ya es difícil ganar, imagínate lo que es además hacer el futbol que hacemos en casa”. No obstante, “el equipo ha cogido confianza tras el partido del Linares, vio que sabe reaccionar” y ahora “vamos a un campo de dimensiones buenas, con un césped que más o menos está como el que tenemos aquí, y vamos a intentar ganar”, ha explicado.