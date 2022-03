Germán Crespo: “Queremos sumar de tres en casa y que quede todo en el olvido”

El Córdoba CF ya afronta su siguiente cita después de lo acontecido en el encuentro contra la UD San Fernando. La alineación indebida de Javi Flores acabó por otorgarle los tres puntos al conjunto canario, y, tras publicarse la sanción en la matinal del viernes, el conjunto blanquiverde ya es conocedor de que el capitán cordobés podrá comparecer en el encuentro contra el Mensajero. Este precisamente ha sido el primer tema que ha tratado Germán Crespo en la rueda de prensa previa al encuentro, y ha confirmado que la sanción era lo que se esperaba "por como se pronunció el club". "Cometimos un error, lo hemos hablado, y lo mejor es que hemos resuelto la duda que teníamos con Javi -Flores- y nos hemos asegurado de que no vamos a cometer un error", ha reconocido el entrenador sobre la situación del centrocampista. Su comparecencia estaba en duda y dependía de lo que confirmase el Comité de Competición, por lo que finalmente sí podrá participar. "Queríamos tenerlo por escrito, así lo pedimos y así lo tenemos ya", reafirmó Crespo.

Tal y como confirmó José Ruiz en su comparecencia intersemanal, estos tres puntos perdidos servirán como motivación para un equipo con hambre de goles y victorias. "Conforme han ido pasando los días se nos ha ido pasando el cabreo", ha explicado Crespo por su lado, que también ha reincidido en que "si algo bueno tiene este equipo es que, todos los domingos, la motivación es extra y sale a por los tres puntos. Por las circunstancias y por lo que se ha dado va a ser un partido especial, pero nosotros lo que queremos es sumar de tres en casa y que quede todo un poco en el olvido".

Por otro lado, no será un partido fácil para el Córdoba debido a diversas circunstancias. Las bajas, por su lado, acechan a la zaga blanquiverde, mientras que el reciente cambio de entrenador en el Mensajero ha insuflado nuevos aires a la plantilla canaria. En primer lugar, con respecto a las lesiones, Crespo ha confirmado que las bajas seguras serán las de José Alonso y Bernardo. Este último no ha comparecido en las dos últimas lesiones después de "un golpe en una disputa con Casas" el pasado miércoles. Por lo tanto, a la espera de más resultados, el central cordobés se perderá con toda seguridad el partido del domingo. Así lo ha confirmado el entrenador califal, que ya anticipa que "va a estar de baja al menos dos o tres semanas, aunque aún hay que confirmarlo". "En principio se han hecho pruebas y no hay nada óseo, pero es una zona donde va a tener molestias", ha añadido.

Otra de las bajas ha sido la de José Alonso. Tras reaparecer en los campos de la ciudad deportiva recientemente, el central ha vuelto a recaer y ser ausencia. Crespo ha explicado que "al parecer no es para tanto", ya que puede tratarse de "una contractura". "Se van a dejar dos o tres días para, el lunes, realizarle pruebas y ver si hay alguna rotura". Las pruebas determinarán el periodo de baja, después de que Alonso sintiese algunas molestias.

Por su parte, la enfermería blanquiverde la acaba llenando Ekaitz Jiménez. El lateral zurdo sintió algunas molestias físicas en las últimas sesiones y se ha estado entrenando separado del resto del grupo. "Ha estado entre algodones", ha reconocido Crespo, que sin embargo es optimista con la evolución del vasco ya que "hoy las sensaciones sobre el campo han sido buenas y mañana se reincorporará con el resto del equipo".

Entretanto, también ha habido lugar de hablar de los rivales. El CD Mensajero, con Josu Uribe a la cabeza, aún no conoce la derrota, y presentará un bonito duelo para la escuadra blanquiverde. "Hemos visto los últimos cuatro partidos y hemos visto un equipo ofensivo fuera de casa", ha afirmado Crespo. Sin embargo, el precedente es en Antequera, y el preparador granadino es consciente de que "el planteamiento que hacen los equipos aquí luego es diferente". "Hemos planteado las dos variantes, tanto ofensivas como defensivas, y está trabajado. Será un partido que habrá que madurarlo y no habrá que precipitarse, aunque ya hemos tenido esos planteamientos otras semanas", ha recordado.

Por último, el otro gran rival del Córdoba en la clasificación es el Cacereño. Los extremeños llevan una muy buena racha de resultados, y ya se colocan a tan solo seis puntos del club blanquiverde, aunque los califales cuentan con un partido menos. "Está haciendo números prácticamente de campeón", ha confirmado Crespo, que ha alabado el buen estado de forma del segundo clasificado. Sin embargo, también es consciente de que "el principal rival somos nosotros mismos", hablando por el propio Córdoba, ya que se está viendo que "el equipo es capaz de conseguir victorias fuera, cosa que nos había faltado en la primera vuelta". El Cacereño es el equipo que se enfrenta con los conjuntos que dejan los blanquiverdes, por lo que Crespo tiene claro que "van a tener partidos complicados como Mensajero o Ceuta y tienen enfrentamientos con la gente de arriba que se van a jugar el playoff. Aún queda mucho, tienen un calendario complicado, pero sí que están haciendo las cosas bien y nos están exigiendo un poquito más cada domingo". El Córdoba sigue con la maxima motivación por los tres puntos, y el CD Mensajero será la primera parada en la vuelta a la senda victoriosa.