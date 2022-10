Germán Crespo: “No hay mejor premio que culminar la semana con el primer puesto”

Completada una semana fantástica para Germán Crespo. El técnico granadino vive una etapa idílica como blanquiverde, sustentada en su buen trabajo al frente de la plantilla, y que ya ha tenido multitud de dulces recompensas. La de este domingo no ha sido, eso sí, una cualquiera, ya que el triunfo del Córdoba CF devuelve a los suyos a lo más alto de la clasificación. Así es, el club califa ha superado al Talavera en un duelo que, según ha expuesto el preparador, ha tenido “una primera parte buena” para los suyos, ya que “el equipo le ha dado velocidad al balón, que es lo que hemos pedido, saber cuando teníamos que ser verticales y cuando tener tranquilidad”. Igualmente, ha especificado que había hablado de que podían adelantarse “pronto” en el marcador “o no”, entonces el objetivo era “no perder la cabeza” y “creo que ha habido buenas triangulaciones y buenas jugadas, y nos hemos ido con 2-0 y creo que podríamos haber metido algún gol más”. Eso sí, también ha tenido palabras de autocrítica, principalmente por la propia exigencia de la entidad, pues “en la segunda no me han gustado los primeros minutos, sobre todo porque habíamos hablado que había que matar el partido. El 2-0 es un resultado que no me gusta y más cuando tienes enfrente un rival que está en la zona de abajo. No hemos hecho lo que teníamos que hacer, todo el mundo quería ir arriba, hemos hecho unas transiciones defensa-ataque muy rápidas, y ahí nos hemos equivocado”.

Victoria de líder en El Arcángel

Y es que, pese al triunfo, la mentalidad es completamente ganadora para el Córdoba CF, que siempre puntualiza cualquier detalle a mejorar, y en este caso, referente a esa segunda mitad, “no estábamos defendiendo bien” y de ahí han surgido “las dos o tres llegadas que han tenido ellos”. No obstante, “con los cambios hemos metido más frescura para meter la presión alta”, ha precisado. Crespo ha comentado también que hoy “quería premiar a algunos jugadores, como Christian o Manolo, y quería que hubiésemos sido capaces de hacer el 3-0 para darle descanso a jugadores que están acumulando muchos minutos como Calderón, y no hemos podido”, pues “a lo mejor el ritmo que debíamos haber impuesto no es el adecuado, los jugadores de arriba cada uno han querido hacer su gol y nos hemos equivocado para matar el partido”.

Igualmente, el técnico ha sido cuestionado en lo que respecta a la derrota del Racing Ferrol, que ha supuesto que, gracias al triunfo cordobés, se vuelva al liderato. Una caída que ha influido “un poco”, según Crespo, puesto que “el Ferrol no había perdido hasta ahora y cuando llegas sabiendo que había equipos que por detrás se habían acercado, como Depor y Castilla, y que tienes la posibilidad de volver a ese primer puesto, eso ha hecho que salgamos enchufados”, además de que “se ha notado que la afición sabía que si ganábamos nos podíamos poner primeros y esa motivación por volver a donde empezamos al comienzo de liga pues sí ha influido”.

Con todo, no vale relajarse ni un ápice, pues pese al buen rendimiento de los blanquiverdes, la situación arriba está realmente igualada. “Lo mismo que está el Córdoba con una gran plantilla, hay equipos que están haciendo las cosas muy bien”, ha explicado el granadino, haciendo hincapié en que llevan “números parecidos a los de la temporada pasada en Segunda RFEF y en Primera RFEF estamos igualados con el Racing, con un Linares que viene pisando fuerte y con equipos que han empezado peor, pero se están acercando”. Por tanto, “sabemos que todavía quedan muchos partidos y que van a pasar muchas cosas semana tras semana” y que “cada tres puntos van a ser muy complicados”, ha indicado. Eso sí, no ha podido esconder su satisfacción en una semana en la que se ha conocido la renovación del cuerpo técnico por tres temporadas más. “Para el cuerpo técnico ha sido una semana especial, por todo, y lo hemos comentado, no había nada más bonito que culminar la semana con ese primer puesto, no hay mejor premio posible”, ha culminado.