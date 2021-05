Germán Crespo: "Es el partido más importante de mi vida"

Una oportunidad única para salvar parte de la temporada. La campaña del Córdoba CF no ha sido ni mucho menos la esperada por todos los hinchas o seguidores de la Segunda División B. El proyecto del club blanquiverde hacía creer a todo el mundo que el equipo estaba confeccionado para arrasar en la primera fase, logrando un puesto en el play off por ascender a Segunda División lo antes posible. Sin embargo, la película ha sido bien distinta. Los chicos dirigidos por Germán Crespo llegan a la última jornada de la segunda etapa del curso sin depender de sí mismos, teniendo que ganar este mismo fin de semana al Cádiz B y que el Sevilla Atlético no haga lo propio ante la Balompédica Linense. Todo ello para que los califas aseguren un puesto en Primera RFEF, tercera categoría del fútbol español a partir de la temporada que viene. Así, el encuentro será crucial para un conjunto cordobés que verá las gradas de El Arcángel más llenas de lo habitual. Por ello, el técnico granadino ha pasado por sala de prensa en la previa del encuentro y ha afirmado que "va a ser un partido complicado", pero confía "en la dinámica que ha cogido el equipo".

Y es que se está juntando todo para que el Córdoba finalmente pueda conseguir la gesta durante el próximo domingo en el feudo califal tal y como ha relatado Germán Crespo. "Si hace una semana nos dicen que vamos a tener opciones en la última jornada y que además de eso se va a ampliar el aforo... Es una motivación extra porque durante la temporada no hemos podido tener a la afición con nosotros. Estamos muy contentos por ello", explica un técnico granadino que admite que el equipo está anímicamente bien y que traspasa la importancia del choque al ámbito personal. "Es el partido más importante de mi vida. Al final he tenido la suerte de debutar en un club como el Córdoba y desde que yo soy entrenador es el partido que siempre he soñado".

Por otro lado, la enfermería parece que se puede vaciar en el mejor tiempo posible. "Tenemos la duda de Puga que está trabajando a parte del grupo y mañana veremos a ver si puede probar con el resto. Después decidirá el área médica, pero creo que puede llegar. Al ser tan joven, la recuperación va a ser más rápida. Álex Robles no ha podido entrenar durante toda la semana, aunque está sancionado. Moussa se ha recuperado, pero también ha entrenado al 60% y mañana veremos cómo se encuentran todos", añade un Germán Crespo que alaba el trabajo que está realizando el Cádiz B aunque no pelee en la actualidad por un puesto en la Primera RFEF. "A pesar de no tener opciones, no ha dado un partido por perdido. Si nosotros tenemos opciones es porque ellos hicieron un buen partido ante el Sevilla Atlético. Es un equipo que va a competir bien y que para el futuro querrán continuar. Va a ser un partido complicado, pero confío en la dinámica que ha cogido el equipo", asevera.

Mientras tanto, el domingo será una mañana de transistores. El Córdoba depende directamente del resultado que coseche el Sevilla Atlético ante la Balompédica Linense, aspecto que no termina de gustar a Germán Crespo. "Está claro que la afición mostrará si hay algún resultado en el otro campo. Te va a llegar sí o sí. Aunque sepamos el resultado, tenemos que centrarnos en nuestro juego", explica un técnico que confía en el buen hacer de la Balona este fin de semana. "El ambiente que hubo allí después del resultado que tuvieron fue duro. La afición le apretó bastante durante todo el partido y ellos irán a competir porque son profesionales. Esta semana habrán podido tener más concentración y seguro que será un equipo complicado para el Sevilla Atlético y así podrán despedir la temporada con una buena jornada".

Aun así, Germán Crespo no se cansa de recalcar que la plantilla que hoy viste la elástica del Córdoba CF no debería estar peleando por permanecer en Primera RFEF y cree que el resultado del pasado fin de semana puede dar el oxígeno necesario al vestuario. "Si no hubiese tenido confianza en lo que me podrían dar, no hubiera cogido esto. Se ha demostrado con dos buenos partidos porque el equipo genera muchas ocasiones. El equipo ha cogido esa confianza que necesitaba en semanas anteriores y ya no queda otra que conseguir los tres puntos", apunta un granadino que quiere cuidar a un canterano en concreto para este fin de semana. "Puga es un jugador en el que tengo muchísima confianza. Es un jugador que lo traje yo aquí porque lo conocía perfectamente del Granada y sabía que era un jugador al que no le pesa nada. Tiene muchísima confianza en su juego y me la transmite a mí. Está claro que si está en un 80% o 90% será titular, pero no tenemos que cometer el riesgo porque también tenemos que mirar al filial", culmina.