Germán Crespo: "El grupo está hundido"

Un nuevo fracaso más a la lista de la temporada. Hace unas semanas, la propia cúpula del club blanquiverde catalogó la presente campaña como un auténtico desastre, siendo la clasificación para la Primera RFEF un especie de alivio que debía llegar sí o sí para que el Córdoba jugase la próxima campaña en la tercera categoría del fútbol español. Aun así y después de encadenar una mala dinámica en la primera vuelta de la segunda fase, la entidad califal no ha podido alcanzar esta división a pesar de haber conseguido la victoria ante el Cádiz B en El Arcángel debido al triunfo cosechado por parte del Sevilla Atlético frente a la Balompédica Linense. Tras ello, el técnico Germán Crespo, en su paso por sala de prensa, valoró el trabajo que sus chicos han realizado en el verde, aunque a la postre no sirviese de nada. "Habíamos pedido que al menos se consiguiese la victoria para asegurarse la tercera posición", explica.

Y es que el Córdoba ha bajado a la cuarta categoría del fútbol español 37 años después. Un auténtico fracaso de temporada que se ha consumado con el descenso del equipo a la Segunda RFEF. Debido a esto, el técnico Germán Crespo ha explicado que, a pesar de haber cumplido con el trabajo, depender de un equipo como el Sevilla Atlético trae consigo este tipo de cosas. "Habíamos pedido que, al menos, se consiguiese la victoria para asegurarse la tercera posición, por lo que pudiese deparar el futuro. A partir de mi llegada, lo que queríamos es jugar en la Primera RFEF, pero no ha podido ser. El grupo está hundido y es esto lo que tiene el fútbol. No se ha hecho lo que había que hacer", admite un entrenador granadino que ha querido explicar el diálogo entre la grada y el vestuario. "Ellos habrán transmitido su descontento. Javi como capitán les ha dado una explicación y yo me he acercado para acompañar a mis jugadores. No sé exactamente el qué han hablado, pero ellos querían explicaciones y Javi se las ha dado".

Por otro lado, el descenso de categoría trae consigo una serie de desencadenantes. La mala temporada de los blanquiverdes debe generar una serie de consecuencias en un plazo corto de tiempo, aunque ahora mismo la tristeza reine en el ambiente. Por ello, Germán Crespo apela al trabajo como única vía de escape. "El fútbol tiene esto. Son momentos muy duros para todo el mundo, pero no hay otra que ponerse a trabajar desde mañana. Este club por historia y por lo que ha sido en el fútbol español, seguro que estará donde se merece en un futuro a corto plazo. Es una nueva categoría, pero hay que estar pronto donde merece este club", admite un técnico que ha querido premiar el esfuerzo que ha conseguido el Córdoba B durante la presente campaña. "Son jugadores que han demostrado en un año complicado en un filial que empezó la temporada muy mal. Sin embargo, la segunda vuelta que han hecho ha sido para quitarse el sombrero. Hoy he revolucionado más la convocatoria, pero por hacerles un premio. He sacrificado a gente de primer equipo, pero como dije semanas atrás que no podía hacer esa revolución, pues hoy se lo merecían", apostilla.

Aun así, el club rescindió a Pablo Alfaro a falta de tres jornadas para finalizar la campaña regular y, a pesar de que Germán Crespo no ha conocido la derrota, el objetivo de estar en Primera RFEF finalmente no se ha conseguido. En cambio, el entrenador se muestra agradecido por la oportunidad. "Esto es lo que hay. Lo único que tengo que agradecer es que el club haya pensado en mí. Me voy contento con la implicación que han tenido los jugadores y el fútbol que hemos desarrollado a pesar de tener tan poco tiempo. A lo mejor estoy antes y no acompañan los resultados. Es con lo que me tengo que quedar", apunta un granadino que no sabe lo que pasará en el día de mañana. Su futuro puede estar en el filial o en el primer equipo, aunque Germán se ve capacitado para lo segundo. "Coger al equipo para la próxima temporada sería ilusionante, pero es muy temprano aún. Tenemos que hablar de ello, pero sí es verdad que me siento capacitado para comandar esto".