Germán Crespo: “Tenemos que competir en todos los estadios”

La semana de descanso obligado para el Córdoba va llegando a su fin, y los blanquiverdes ya se preparan con todo para intentar lograr unos nuevos tres puntos en territorio inhóspito para el conjunto califal. Toca visitar las islas Canarias, lugar donde aún no ha vencido el Córdoba esta campaña, y toca visitar el campo del colista, la UD San Fernando. La Ciudad Deportiva de Maspalomas albergará el duelo entre ambos conjuntos el próximo domingo en un campo de césped artificial que, según ha reconocido el propio Germán Crespo, técnico del equipo andaluz, está "mucho mejor que el campo de Tamaraceite y La Palma". "Puede ser un césped parecido al que tenemos en la Ciudad Deportiva, y eso quizás haga que el bote no sea de tanta altura como en partidos donde prácticamente el césped es una moqueta", ha explicado el preparador granadino, que también ha querido evitar excusas, y ha afirmado que "estamos en la categoría en la que estamos y nos tenemos que adaptar a todos los campos".

Por otro lado, centrándose ya de lleno en el partido, el Córdoba llega al partido tras ver como su último encuentro, que debía de disputarse contra el Tamaraceite, se veía aplazado tras detectar un brote de Covid-19 en la plantilla de los canarios. "El equipo quiere competir domingo tras domingo", ha reconocido el míster califal, que también se ha lamentado afirmando que les "hubiese gustado darle continuidad a la competición", aunque eso no suponga que el equipo se haya relajado, ya que "se han hecho dos semanas de trabajo muy buenas. Disponemos de prácticamente todos los jugadores, con la excepción de José Alonso, y tenemos ganas de que llegue el domingo, sobre todo para volver a competir e intentar traer los tres puntos de las islas".

Precisamente ese viaje hacia el archipiélago canario ha sido uno de los temas de conversación de la semana, ya que el Córdoba aún no ha logrado vencer en ninguno de sus encuentros lejos de la península. "Es verdad que venimos de no ser capaces de sacar los tres puntos cada vez que hemos ido a las islas", ha recordado Crespo, aunque también ha querido alabar la actuación de su plantilla, y ha destacado que "el equipo ha sido capaz de hacer buenos partidos y generar ocasiones, pero quizás nos haya faltado un poco de concentración", poniendo como ejemplos los partidos en La Palma, Tamaraceite y Las Palmas. "Hemos intentado que la gente vea que hay que mantener la concentración los noventa minutos que dure el partido porque, al ser campos de dimensiones pequeñas, si no mantienes la máxima concentración, cualquier acción a balón parado puede acabar en una ocasión para ellos", ha analizado. De esta forma, los blanquiverdes afrontan el partido "con ganas de ir a las islas y conseguir los tres puntos", aunque también son conscientes de que "una vez más, será un día festivo para su afición y van a estar muy arropados".

El rival, la UD San Fernando, es el actual colista del Grupo IV de Segunda RFEF, tras sumar tan solo 12 puntos en 21 partidos. 40 puntos diferencian al Córdoba de los canarios, aunque eso no hará que la escuadra de Germán Crespo se relaje ya que, como él mismo ha admitido, "todos los que han sumado allí les ha costado". Sobre el rival, el técnico blanquiverde espera "un equipo con juego directo y que le va a dar mucha importnacia al balón parado", por lo que será fundamental "evitar las faltas tontas y en disputa". "Lo que queremos es que salga el equipo como salió en los primeros minutos en Tamaraceite y La Palma, y, esa intensidad que mantuvo en los primeros minutos, mantenerla durante el resto del partido", ha declarado el preparador granadino.

Por último, Germán Crespo también fue cuestionado sobre la forma de motivar a un equipo que aventaja en nueve puntos al segundo clasificado con un partido menos. "Todos estamos diciendo que queremos que llegue cuanto antes el ascenso", ha insistido, "y para que eso ocurra tenemos que competir en todos los estadios, tengamos el rival que tengamos". Además, con los enfrentamientos que hay en la parte alta de la tabla en esta jornada, el Córdoba tratará de "dar continuidad a la dinámica positiva de resultados y juego" para que así se de "antes lo que todos estamos buscando". Con esa ilusión viajará el Córdoba a las islas Canarias, con la ilusión de seguir sumando de tres, de romper su mala racha lejos de la península, y de seguir aumentando la ventaja con sus inmediatos perseguidores, acercándose así cada vez más a ese ascenso a Primera RFEF.