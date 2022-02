El Córdoba CF, valor de líder sobre el césped

La buena temporada del Córdoba CF no está dejando indiferente a nadie. Su historia reciente le hace ser, por obligación, un firme candidato al ascenso, y para ello trabaja el cuadro blanquiverde semana tras semana. Para ese objetivo se configuró el pasado verano un proyecto que venía fracasando (en lo institucional y en lo deportivo) durante las últimas temporadas, lo cual había enviado a la entidad califa a la cuarta categoría del fútbol español. Y desde ahí trata de resurgir ahora. Un sendero que va camino de alcanzar su meta más pronto que tarde, ya que los de Germán Crespo están completando una campaña sobresaliente y que ha llamado la atención de todos los estamentos del fútbol nacional. Apenas suma una derrota en lo que va de curso, lo cual es un nuevo récord dentro de las cinco primeras divisiones españolas, y sigue invicto en El Arcángel. Los blanquiverdes lideran prácticamente todas las tablas estadísticas, y su rendimiento no hace más que subir el valor de una plantilla histórica.

De hecho, puede parecer que el club, dada su necesidad, configuró un plantel a base talonario con el fin de arrasar del modo que lo está haciendo. No obstante, y pese a que nadie duda que el Córdoba posee quizá la plantilla más potente de la Segunda RFEF, lo cierto es que, en lo que a presupuesto se refiere, no es nada desorbitada. El trabajo de la dirección deportiva ha sido excelente, dado que se ha conformado un equipo cargado de nombres que, en principio, no eran verdaderas estrellas dentro de dicha división. Futbolistas que están ganándose como blanquiverdes un nombre cada vez más cotizado. De hecho, según los datos del portal especializado Transfermarkt, el club califa posee una plantilla con un valor de mercado de 3,33 millones de euros, lo que le sitúa en el puesto 47º entre clubes de Primera y Segunda RFEF, siendo a su vez el décimo entre los de su misma división.

Una tabla confeccionada por @GradaBpro y donde se establece el valor de las plantillas de ambas divisiones tras el mercado de invierno. La misma la lideran los filiales del Barça (30,7 millones), Real Madrid (22,2) y Athletic de Bilbao (10,35), con unas cifras desorbitadas en comparación a la de los califas. Otros equipos de Primera RFEF superan igualmente de manera sustancial al Córdoba, tales como Atlético Baleares, Algeciras o Badajoz.

Es más, como se ha dicho, ni en la misma Segunda RFEF, donde está teniendo un rendimiento mayúsculo, es el equipo con el mayor pulmón económico. El Hércules, en el Grupo V, es el más destacado en este aspecto con 4,6 millones, seguido de otros como el Atlético Levante (4,4), Espanyol B (4,25), Leganés B (3,7), Numancia (3,58), Recreativo Granada o La Nucía, ambos con 3,5. Incluso, en el mismo Grupo IV ocupa la segunda plaza en lo que a valor de mercado de refiere, tras el Cádiz B (3,4), que ocupa la undécima posición clasificatoria y está a 26 puntos de los cordobesistas, y con un partido más. Sin duda, valor de líder ganado sobre el césped.