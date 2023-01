Ekaitz Jiménez y la vuelta al verde tras “diez meses eternos”

El resultado final dejó un empate a cero realmente agridulce para el Córdoba CF, que no encontró su brillo en ataque ante una UD Sanse que se defendió bien y logró neutralizar completamente cualquier posibilidad de embestida cordobesista. Así, el desempeño de los de Germán Crespo sigue inmerso en una delicada racha en la que solo se vislumbra una victoria en los cinco últimos partidos. Dificultad máxima para seguir operando y compitiendo en la zona alta de la competición, por lo que la necesidad se hace mayor a cada semana que pasa. Sea como sea, al margen del resultado, el duelo sí que dejó un aspecto muy positivo para el plantel en forma de refuerzo. Así es, ya que otro de los 'fichajes' del equipo en este mercado invernal se estrenó en el feudo madrileño.

Germán Crespo: "Ningún equipo ha hecho méritos para ganar"

Más

Ekaitz Jiménez pudo, al fin, sumar sus primeros minutos como blanquiverde en la presente campaña después de superar una dura y extensa lesión de rodilla que le ha mantenido alejado de las canchas desde el verano del pasado año. Así, el jugador valoró al término del encuentro que se encontraba “muy contento” y que tenía “muchas ganas ya” de volver a jugar, ya que “han sido diez meses que se me han hecho eternos”. Con todo, “ya soy uno más, ya he podido tener minutos y, a partir de ahora, a darle para tener más minutos”.

El lateral vasco saltó al césped en el minuto 78 de partido en sustitución de Kike Márquez, en el propósito del técnico de encontrar una fórmula distinta para desatascar el duelo. No se consiguió el gol, pero el futbolista, que compartió banda con Calderón, subrayaba que se había encontrado “muy bien” en esa conexión con el sevillano. “Llevábamos tiempo Calde y yo bromeando de que íbamos a jugar los dos y he salido con él, la verdad que muy bien porque he hecho buenas migas con él, es muy buena gente”. Eso sí, reconoce que se le han hecho “largos” los quince minutos “después de tanto tiempo, las piernas lo han notado”, pero “me va a venir muy bien para estas semanas y para el próximo partido que es muy importante para nosotros”.