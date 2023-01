Germán Crespo: “Ningún equipo ha hecho méritos para ganar”

Partido complicado el que ha tenido que afrontar el Córdoba CF en su visita a la UD Sanse. El inicio de la segunda vuelta de competición esperaba a los blanquiverdes con el primer rival de Primera RFEF que logró asaltar El Arcángel. El Nuevo Matapiñonera vivió un encuentro definido por Germán Crespo, técnico califal, como “frío y espeso”, haciendo una similitud con las condiciones climáticas vividas en Madrid. Además, en la rueda de prensa posterior al duelo, añadió que “salvo en los primeros minutos, que sí hemos tenido llegadas, no nos hemos hecho con el dominio del balón en ningún momento”.

Un punto aguerrido

Y es que el granadino ha visto cómo su equipo, pese a tener “circulación atrás”, no ha “sabido elegir”, ya que “cuando llegábamos a banda, que teníamos superioridad porque ellos metían a su extremo como quinto hombre en una línea de cinco, al intentar buscar superioridad con Puga y José Ruiz, no hemos elegido bien”. Las condiciones del campo, que no eran las ideales, no son tampoco una “excusa para la espesura que hemos tenido, sorbe todo con balón”, ya que, además, la UD Sanse ha “buscado mucho juego directo, y nos hemos contagiado en la segunda mitad, donde hemos buscado balones a la espalda de su línea de defensa adelantada, pero ni los pases ni los desmarques han sido buenos. Creo que el resultado ha sido justo porque ningún equipo ha hecho méritos para ganar”.

También ha recordado el preparador del Córdoba CF que “es complicado meterte en este tipo de partidos, por el frío y por el viento que hacía”, aunque no cree que este último factor haya sido clave en el encuentro, puesto que ha hecho inciso en que “incluso a balón parado, no hemos sacado bien, y casi siempre se han quedado cortos los saques”. Un apunte que ha molestado especialmente al granadino, ya que “hoy sí teníamos un equipo con altura, pero prácticamente no hemos rematado ninguna clara, y te vas con la sensación de que, pese a que te llevas un punto, nos ha faltado mucho más. Teníamos la oportunidad de haber podido sumar tres puntos, pero al final, con los resultados que traíamos los dos equipos, hemos sido conformistas con ese punto y no lo queríamos perder como a lo mejor nos ha pasado en otros partidos”.

Toda esta situación se ha debido a que el equipo ha estado atascado al ataque. “Ellos -la UD Sanse- eran contundentes, casi siempre agarraban, pero al final es fútbol, y eso sí que nos esta faltando un poco. A la hora de saber elegir bien, de cómo saber jugar el otro partido. En esos últimos metros, cada vez que recibíamos de espaldas, eran pérdidas porque no nos hacíamos fuertes”, ha subrayado Germán Crespo, que también ha vuelto a hacer inciso en que “es muy complicado el hacer un partido bonito tal y como estaba hoy el día y el campo”, antes de recordar que “hemos sido demasiado prácticos para lo que se necesitaba este partido porque veníamos los dos equipos de perder el último encuentro”.

Fuentes y Ekaitz, dos casos a remarcar en el Córdoba CF

Por otro lado, el míster del Córdoba CF también ha puesto su foco en dos futbolistas: Adri Fuentes y Ekaitz Jiménez. El primero ha sido noticia durante toda la semana después de conocerse que la semana pasada pidiese salir del equipo, lo que provocó que Germán Crespo no tuviese toda la confianza depositada en él. Sin embargo, ante la UD Sanse, Fuentes partió como titular, en un duelo en el que para el míster “ha empezado muy bien, pero luego, físicamente, le ha faltado”. Además, ha explicado que “le ha faltado lo que viene faltando en los partidos, en esos últimos metros”, ya que “ha llegado, pero tampoco ha elegido bien, como casi todos los compañeros”. “Creo que en la primera parte sí hemos llegado bien a borde de área, a esa zona de finalización, pero la espesura hoy, sobre todo en esos últimos metros, ha sido grande y ha hecho que no haya ocasiones claras. Aunque ha habido llegadas, no ha habido ocasiones claras claras para ningún equipo”, ha añadido al respecto“.

Sobre Ekaitz Jiménez, que ha vuelto a enfundarse la elástica del Córdoba CF tras más de 300 días de lesión, ha recordado que “evidentemente todavía le falta mucho ritmo”, pero que “poco a poco va a ser uno de los mejores refuerzos que vamos a tener en este mercado”, ya que “es un jugador que la temporada pasada nos dio mucho”, y que “en esta segunda vuelta de la temporada podemos jugar con esa variante con él y Calderón por delante”, por lo que Crespo tiene “plena confianza de que va a aportar mucho en esta segunda vuelta”.

Y precisamente, refiriéndose a ese mercado invernal, Crespo ha recordado que se trata de un mercado en el que “hoy parece que puedes contar con un jugador para toda la temporada, y mañana lo mismo viene un club que esté interesado en ese futbolista”, por lo que “lo que estamos deseando es que pase cuanto antes”. “Si tiene que venir algún jugador, que venga lo antes posible para que coja los conceptos y la propuesta de juego que tenemos. Y luego si tiene que salir alguno, que esperemos que no, pero que si tiene que salir, salga lo antes posible y que los que estemos, estemos centrados en afrontar la segunda vuelta, en intentar hacer los números que hemos hecho en la primera, e intentar seguir peleando por ese primer puesto que tantos equipos vamos a desear”, ha explicado el granadino.

Una Primera RFEF en la que “cada vez va a ser más complicado ganar”

Por último, el entrenador del Córdoba CF también ha hecho balance de otros equipos de la categoría. Sobre la UD Sanse, Crespo la ha definido como “un equipo contundente”, que “ha hecho muy buenos números”, durante un gran tramo de la primera vuelta, y que “incluso ha estado ahí, en la parte alta y en play offs en momentos dados”. Todo esto se debe a que se trata de un conjunto “al que es complicado ganarle y hacerle gol”, y que “en esta mala racha que han tenido en los últimos partidos, han perdido por detalles”. Ya haciendo referencia a este último partido, Crespo ha vuelto a insistir en que “cuando te falta frescura o esas ideas en los últimos metros, hace que el rival se vaya con la portería a cero. En la primera parte hemos llegado muchas llegadas al área, pero al final ni han acabado en tiro, ni han acabado en pase, ni han acabado en remate los centros laterales que hemos tenido”.

Pese a todo ello, el Córdoba CF ha logrado sumar un punto que le acerca al liderato, después de la derrota del Alcorcón ante el Badajoz, y el empate del Real Madrid Castilla ante el Racing de Ferrol. “Evidentemente me hubiese gustado ganar porque nos hubiésemos puesto líderes otra vez, pero ya lo estamos viendo, cada vez va a ser más complicado ganar”, ha recordado el preparador, que también se encomienda a la próxima semana “para hacer bueno este resultado consiguiendo los tres puntos en casa”. Para finalizar, ha reincidido en que “esto cada vez va a ser más complicado porque los equipos se juegan mucho”, pero que en el club están centrados en “sumar de tres en tres. Es importante siempre sumar fuera, y ahora cuando lo tenemos que hacer bueno es el domingo en casa, y seguro que los rivales de arriba también van a tener partidos muy complicados”.