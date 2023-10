Un desafío más para el Córdoba CF

Uno de los partidos marcado en rojo en el calendario particular de los aficionados y que enfrentará a dos equipos llamados a estar peleando por la zona noble de la clasificación. De hecho, la historia en general de las dos instituciones promueve que su sitio, como mínimo, debería estar en el fútbol profesional, aunque, sin embargo, ese objetivo está lejos por el momento. El Córdoba CF abrirá este domingo las puertas de El Arcángel para enfrentarse a un Recreativo de Huelva que llega después de dar buena imagen ante cuatro gallos de la Primera RFEF y con las ganas de conquistar el coliseo ribereño.

Por su parte, los chicos dirigidos por Iván Ania aterrizan nuevamente en su césped después de dos semanas sin poder disputar ni un solo minuto, ya que su encuentro ante el Atlético Sanluqueño tuvo que ser suspendido después de la borrasca Bernard que castigaba, en su gran mayoría, a territorio andaluz. Por ello, el descanso es máximo, aunque la posibilidad de que exista relajación o poco ritmo competitivo está ahí. Sin embargo, el técnico Iván Ania quiso despejar todas las dudas en su comparecencia ante los medios de comunicación y explicó que el vestuario blanquiverde está centrado en vencer al Recreativo de Huelva.

Aun así, las bajas vuelven a ser un aspecto a tener en cuenta en el entorno del Córdoba CF. Por un lado, Adri Castellano sumará una nueva ausencia en la convocatoria después de la recaída de su lesión, por lo que el preparador oventense no tendrá ese abanico de posibilidades en el lateral zurdo. Mientras tanto, la suspensión del duelo de la pasada semana ha hecho que Kike Márquez no pueda cumplir su sanción después de ver la roja directa ante la AD Mérida y tampoco se vestirá de corto en la vuelta del conjunto blanquiverde a El Arcángel.

En lo que al rival se refiere, no hay que olvidar que el Recreativo de Huelva es un recién ascendido a Primera RFEF, pero la grandeza de su club hace que todos los años peleen por el máximo objetivo posible, y ese no es otro que el ascenso de categoría, más aún cuando acumulan dos promociones consecutivas y la inercia es más que clara. Aun así, la confección de la plantilla siempre trae consigo un plan a seguir y este verano ha vuelto a ser movido para un conjunto onubense que ha decidido que Bernardo Cruz, Mario Robles, Dopi, Sergio Chinchilla, Antonio Salinas, Israel Peter, Adrià Arjona, Josema Gallego, Fran Ávila, Perotti, Mohamed Mbaye, Juanjo Mateo y Javier Hyjek no entrasen en los planes de un Decano que firmó a Raúl Navas, David del Pozo, Antoñito, Juan Villar, Dani Pinillos, Antonio Domínguez, Gorka Iturraspe, Luis Alcalde, Caye Quintana, Rahim Alhassane, Alejandro Gálvez, José Antonio de la Rosa, Sergio Diez, Liberman Torres y Guillermo Centurión.

Y es que el Recreativo de Huelva comenzó su andadura en Primera RFEF venciendo al Intercity con buenas sensaciones, aunque empatando tres veces de manera consecutiva ante Ceuta, Antequera y Melilla, justo antes de encarar un Tourmalet en toda regla. Los de Abel Gómez tuvieron que enfrentarse a Castellón, Real Madrid Castilla, Málaga CF y UD Ibiza, de los que sacaron una victoria, un empate y dos derrotas. Ahora, el cuadro onubense aterrizará en El Arcángel en busca dar un golpe encima de la mesa para mostrar el potencial que contiene, pero con la baja de Antoñito, expulsado frente al conjunto ibicenco hace dos jornadas y que cumplirá sanción este domingo al igual que Kike Márquez por el aplazamiento de su encuentro de la pasada semana, en su caso, ante el Alcoyano. Por su parte, el Córdoba CF tiene entre ceja y ceja la tercera victoria consecutiva como local y tiene que demostrarlo sobre territorio blanquiverde.