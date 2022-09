La Cultural Leonesa y una rivalidad creciente

Un encuentro que trae más aliciente del que muchos podrían esperar desde un primer momento. Tras una temporada donde su camino fue triunfal, el Córdoba CF sabía que esta campaña liguera no iba a ser igual que la anterior, ya que la calidad competitiva de sus actuales rivales ha incrementado a lo que se pudo ver en el Grupo IV de Segunda RFEF. Clubes con más solera en el fútbol español como Racing de Ferrol, Deportivo de La Coruña o una Cultural y Deportiva Leonesa que está ultimando todos los preparativos para recibir a una entidad blanquiverde a la que considera como un enemigo y no únicamente por ser un rival directo este curso regular por ese ansiado ascenso a Segunda División.

Todo este enfrentamiento se remonta a la temporada 2017-18 cuando, por aquel entonces, tanto Córdoba CF y Cultural Leonesa competían en Segunda División. No fue una campaña fácil para una entidad blanquiverde que la comenzó con la presidencia de Carlos González y la terminó con un Jesús León convertido en un auténtico héroe, aunque el tiempo fue demostrando la viva imagen del empresario montoreño. Por su parte, el dirigente tinerfeño había confeccionado una plantilla con muchas limitaciones, llegando al mercado invernal sumido en un descenso virtualmente pactado y con un límite salarial que no le dejaba margen para maniobrar. Sin embargo, la venta del club a León dejó un panorama bien distinto, con una reforma completa del vestuario y una salvación milagrosa que dejó a la Cultural Leonesa peleando hasta la última jornada por una permanencia que no consiguió tras no lograr el resultado esperado ante el Numancia.

Gracias a esta concatenación de sucesos, el conjunto leonés acabó en el tercer escalón del fútbol español y, desde entonces, no ha vuelto a pisar el fútbol profesional. Muchos proyectos, varios intentos, pero no ha logrado dar el salto definitivo. Después de una temporada donde los resultados no fueron los esperados, la Cultural Leonesa volvía a una nueva participación en Primera RFEF con unos objetivos mucho más ambiciosos, que no son otros que estar peleando tanto por el play off como por una posible primera plaza en el Grupo I. Aun así, no todo salió como se esperaba en la jornada inaugural, cayendo por la mínima en su debut en la competición en el Reino de León ante el Badajoz gracias al tanto de Francis. Sin embargo, el azar del calendario le dejó una nueva oportunidad ante su afición para coger las primeras sensaciones positivas de la temporada y así fue, ya que el cuadro leonés logró un triunfo solvente ante el Ceuta merced a los tantos de Solís y Néstor Querol.

Esta buena inercia parecía dar buenos frutos, ya que los chicos de Eduardo Docampo consiguieron una victoria crucial en su primer desplazamiento de la temporada. La Cultural Leonesa llegaba a tierras andaluzas para enfrentarse a un siempre correoso Algeciras en el Nuevo Mirador y el tanto de Solís a los diez minutos de partido le valió para alzarse con los segundos tres puntos de la temporada. Aun así, su siguiente duelo no iba a ser nada fácil, debido a que se medía a un invicto Racing de Ferrol en territorio gallego que doblegó por la mínima al cuadro leonés. En cambio, las dinámicas no importan en un choque de este calibre donde el Córdoba CF se encontrará un ambiente hostil para intentar hacer de nuevo historia y conseguir el mejor arranque liguero en sus casi 70 años de vida.