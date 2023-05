De Crespo a Mosquera: la cuenta pendiente del Ferrol

Queda por recuperar una bala en clave cordobesista. Quizá, además, sea la última esperanza a la que aferrarse. Y es que, aunque los números aún digan que matemáticamente sigue siendo posible la hazaña de volver al play off, el avance de las jornadas, las sensaciones y, sobre todo, los resultados, van encaminados hacia lo contrario. De hecho, el propio Manuel Mosquera ya subrayó que, pese a que las cuentas aún sigan saliendo, no sacar adelante los partidos ante el Deportivo y frente al Racing de Ferrol supondría tener que hacer unas “cábalas” complejas. Y de momento, la primera opción ante los blanquiazules ya quedó en solo un empate. Pero en este caso no habrá tiempo para muchas lamentaciones, ya que la competición vuelve a escena para los califas este próximo miércoles, fecha que quedó fijada para reanudarse el choque entre el Córdoba CF y el Racing de Ferrol, aquel que tuvo que aplazarse en su momento por el delicado episodio sufrido por Gudelj.

Así es, los blanquiverdes se volverán a vestir de corto a las 21:00, para un duelo clave para las aspiraciones de los locales, pero que a su vez deja una lectura histórica en clave cordobesa. De hecho, el mismo no durará los 90 minutos correspondientes, sino que se reiniciará a partir del 10:45 de la primera parte, momento en el que el partido tuvo que ser suspendido al desplomarse el central debido a una parada cardíaca. Por tanto, se disputarán algo menos de 80 minutos.

Pero eso no es, incluso, lo más insólito. Y es que ese partido lo arrancó el Córdoba CF con Germán Crespo en el banquillo. Sin embargo, será Manuel Mosquera el que lo finalice. Así es, dos entrenadores diferentes completarán el mismo encuentro defendiendo los intereses cordobesistas, algo que supondrá la primera vez que ocurra en la historia del club califa. Y es que el técnico granadino fue cesado tras la derrota ante el Linares Deportivo, y a partir de entonces ha sido el coruñés el que ha tomado el testigo, todo ello sin haberse disputado de por medio aún el mencionado encuentro, que cabe recordar que iba 1-1 en el momento de su aplazamiento.

De Crespo a Mosquera. De 10 minutos con uno a otros 80 con otro. Y el Córdoba CF como protagonista de un momento sin apenas precedentes en el fútbol español. De hecho, según la hemeroteca de @laligaennumeros, tan solo sucedió una vez antes, y en Primera División. En concreto, en un Real Madrid - Real Sociedad de la temporada 2004-05, el cual empezó con García Remón en el banquillo blanco y lo finalizó días después ya con Vanderlei Luxemburgo, tras haberse tenido que suspender por amenaza de bomba.