Destino Segunda A (16): sendero pedregoso

Siempre que el camino se bifurca suele optar por la vía más complicada. Es como si le encontrara gusto a eso de sufrir más de lo debido. Históricamente, es así. Y aún más cuando el viento sopla, por muy ligeramente que sea, a su favor. Al Córdoba no le va demasiado lo de cumplir con sus objetivos, cuando lo logra, de manera sencilla. Como muestra su último tropiezo, porque como tal puede y debe considerarse, en el Grupo IV-B. La escuadra califal es incapaz de superar al Real Murcia, y esto no significa que fuera fácil, y desperdicia una ocasión única para esclarecer su futuro. Primero porque pierde la oportunidad de depender de sí mismo en las dos jornadas finales para entrar en la fase por el play off. Y segundo, porque además mantiene con vida en su pugna a un rival directo como lo es el conjunto pimentonero. De esta forma, el equipo dirigido por Pablo Alfaro afronta el tramo decisivo de la primera parte de la competición dentro de Segunda B por un sendero pedregoso.

Quizá pueda señalarse que el Córdoba ocupa la tercera plaza del Grupo IV-B. Pero es un hecho circunstancial. Básicamente porque cierra la zona de segunda fase para la promoción por un triple empate con el Sevilla Atlético y el Betis Deportivo que todavía ha de resolverse. Lo cierto es que esa situación al final de la primera etapa del curso es difícil que pueda darse. No en vano, el conjunto blanquiverde recibe al segundo de los filiales en la jornada de desenlace y ambos están obligados a vencer para no jugar con sus suertes. Por tanto, la realidad es que el cuadro califal ha de acumular los seis puntos que restan para, al menos, cumplir con su parte. Luego le corresponde esperar que el segundo equipo de Nervión no repita ese escenario, ya que el gol average les pertenece a ellos. En definitiva, quedan dos semanas de auténtico infarto no sólo para el club y la plantilla sino para la afición -y probablemente más-.

Casi llega la cifra cero: sólo una suspensión

Después de 16 jornadas -no en todos los subgrupos- todavía no se produce la primera en que se disputen absolutamente todos los encuentros. Los guarismos pueden bajar o subir pero nunca tiene lugar la ausencia plena de aplazamientos. Aun así, la realidad parece ser cada vez más sencilla en este sentido. Casi llega la cifra cero después de que este fin de semana hubiera apenas una suspensión. Se trata del mínimo histórico de la temporada, puesto que siempre está por encima el número de atrasos. Eso sí, es verdad que ya en la anterior fecha -hace dos semanas- se contabilizaron dos y hubo una primera marca mínima, por decirlo de alguna forma. En cualquier caso, el sábado y el domingo transcurrieron con mucha más normalidad que nunca a excepción de dos equipos. Fueron el Coruxo y el Racing de Ferrol los que, en el Grupo I-A, padecieron el efecto de la pandemia de Covid-19.

Selladas cinco plazas más para la fase por el play off

Las que están por asegurar son aún muchísimas más que las garantizadas. Con todo, comienzan a ser cada vez más los equipos que sellan sus plazas para la segunda fase por el play off. Y algunos más lo hacen de forma virtual. De entrada, el Burgos certifica su clasificación, hecha a falta de las matemáticas hace dos semanas, dentro del Grupo I-B. En dicha competición también alcanza puesto en la siguiente etapa por el ascenso la Cultural Leonesa. Dos son también los conjuntos que alcanzan la meta a falta de dos fechas -en general- en el II-B. Se trata del Tudelano y el Calahorra en este caso, a los que se suma el San Sebastián de los Reyes en el V-A. Todas estas escuadras se añaden a una lista que hasta ahora, y desde hace tiempo, englobara únicamente al Ibiza (III-B) y al Badajoz (V-B). Cerca de seguir sus estelas están el Unionistas y el Zamora (I-A) y el Linares Deportivo (IV-B).

Los que se encuentran en cabeza…

Más allá de los equipos mencionados, un inmenso número de otros, como es lógico, continúan en la pelea por obtener un lugar en la fase por el play off. Ahí se mantiene el Córdoba, que aparece circunstancialmente en la tercera plaza de un Grupo IV-B en el que tanto el Linares Deportivo, en efecto, como el UCAM Murcia están encaminados a asegurar antes de la última jornada su presencia en la competición noble, por llamarla de algún modo, en el segundo tramo competitivo. Como dato relevante, apenas uno de los descendidos de Segunda A consigue situarse entre los tres primeros de su tabla. Es el Extremadura, en el V-B, y sin embargo atraviesa una situación institucional muy delicada, casi crítica. Tanto que corre peligro de desaparición. Deportivo, Numancia y Racing permanecen fuera de sus objetivos. Así, los conjuntos que se encuentran en cabeza son -con puntos entre paréntesis y en los casos que así sea señal de un partido menos-…

· I-A: Unionistas (29), Zamora (29), Celta B (27)

· I-B: Burgos (33), Cultural Leonesa (28), Valladolid Promesas (24)

· II-A: Amorebieta (34), Athletic B (33, -1), Real Unión (33)

· II-B: Tudelano (30), Calahorra (30), Logroñés (26)

· III-A: Nàstic (32), Andorra (29), Barcelona B (29)

· III-B: Ibiza (36), Villarreal B (25), Alcoyano (25)

· IV-A: San Fernando (27), Algeciras (26), Tamaraceite (26)

· IV-B: Linares Deportivo (30), UCAM Murcia (29), Córdoba (24)

· V-A: San Sebastián de los Reyes (34), Castilla (28), Internacional (26)

· V-B: Badajoz (35), Extremadura (25), Villanovense (23)