Destino Segunda A (18): dura realidad

Fracaso. Es la palabra más repetida en las últimas 24 horas. Resulta lógico pues, al fin y al cabo, no deja de serlo. De hecho, es el concepto utilizado en su día desde el club para una circunstancia inimaginable pero que termina por producirse. No es otra que la imposibilidad de retornar al fútbol profesional. Así comienza el Córdoba esta semana, con una muy dura realidad. Porque los peores augurios, y también el pronóstico más objetivo, acaban por cumplirse. Tras una primera fase excesivamente irregular, por no decir mediocre, el conjunto blanquiverde pierde toda opción de ascender a Segunda A. Ocurre por segunda temporada consecutiva pero esta vez dentro del primer proyecto completo de Infinity –y esto es Unión Futbolística Cordobesa (UFC)– a los mandos de la entidad. Muy diferente es ahora el destino que trata de alcanzar el cuadro califal.

El desenlace, por mucho que fuera previsible, es más complicado de lo que se pudiera esperar. Básicamente porque el Córdoba estuvo en la fase por el play off durante más de una hora durante la última jornada de primer tramo en el Grupo IV-B. Hizo lo que le correspondía y se producía la carambola que debía de darse. Sin embargo, acabó por tener lugar un giro dramático de los acontecimientos en los últimos compases tanto de su partido como –y esto sucedió con anterioridad– en el otro en que tenía interés. El Sevilla Atlético se adelantó al Yeclano –desde el punto de penalti, por cierto– y ningún valor tenía la victoria ante el Betis Deportivo. Bueno sí, era esencial para arrancar la siguiente etapa competitiva, que en este caso es para obtener una plaza en Primera RFEF –originariamente Segunda B Pro–, en buena posición. Lo cierto es que el filial de Heliópolis volteó el tanteador y se llevó el premio. Quinto finalizó el cuadro califal.

Otro fracaso: el Racing se despide de Segunda A

Mal de muchos, consuelo de tontos. Es lo que suele decirse y el único asidero moral para la afición del Córdoba. Porque el suyo no es el único fracaso en esta temporada en Segunda B. Varios aspirantes claros, por no señalarlos como favoritos, a la fase por el play off también sufren su decepción. La pasada semana la padecieron el Numancia y el Hércules, por ejemplo. En esta ocasión, al conjunto blanquiverde se suma, sobre todo, el Racing. Los cántabros son los segundos descendidos de la división de plata que se despiden de ella. No en vano, el conjunto de El Sardinero se encuentra quinto en el Grupo II-A y sin posibilidad de acceder a la tercera posición aun cuando falta una jornada en su particular campeonato. Así, sólo el Extremadura asegura, de los caídos de Segunda A, su presencia en la pelea por el salto de categoría, y sobre todo en la nueva Primera RFEF. Al Deportivo le toca luchar el próximo fin de semana en el I-A.

Cinco billetes todavía por repartir

Aunque para el Córdoba y para la inmensa mayoría de los clubes haya terminado ya el primer período competitivo, todavía restan cinco billetes por repartir –en relación a la fase por el play off–. El motivo es que el Grupo I-A atrasó su cierre por un encuentro aplazado entre el Racing de Ferrol y el Guijuelo, que en el II-A y el III-A –por ser impares– resta una jornada y que en el II-B apenas se disputó un choque este fin de semana. De esta forma, quedan dos primeras plazas en el primer caso y otra en los tres restantes. Mientras, hasta once equipos sí pudieron certificar sus pases a la etapa por la promoción en toda la categoría. Fueron en esta ocasión la Real Sociedad B y el Amorebieta (II-A), el San Fernando y el Sanluqueño (IV-A), el UCAM Murcia, el Linares Deportivo y el Betis Deportivo (IV-B), el Real Madrid Castilla y el Internacional Madrid (V-A) y el Extremadura y el Talavera (V-B).

Los que se encuentran en cabeza…

Cabe recordar que los clubes mencionados recientemente se suman a otros 14 que ya habían sellado sus pasaportes para la fase por el play off. Más allá de este hecho, en el Grupo I-A todo está muy abierto y buscan una plaza hasta cinco equipos. En el II-A, el Athletic B tiene que defender la suya ante el Real Unión, que le recibe con el deseo de dar el aldabonazo. Ya en el II-B, el Logroñés no puede fallar ante el Haro Deportivo si no quiere verse rebasado –porque de ello hay posibilidad– y en el III-A, el Andorra tampoco puede hacerlo en Lleida al correr idéntico riesgo en relación con el Badalona. Así, los conjuntos que se encuentran en cabeza son –con puntos entre paréntesis, en los casos que así sea señal de un partido menos y con separación de barra si están o no clasificados–...

· I-A: Zamora (30) | Unionistas (29), Celta B (27)

· I-B: Burgos (39), Cultural Leonesa (31), Valladolid Promesas (30)

· II-A: Real Sociedad B (37), Amorebieta (37) | Athletic B (36)

· II-B: Tudelano (34), Calahorra (34) | Logroñés (26, -1)

· III-A: Nàstic (35), Barcelona B (33) | Andorra (30)

· III-B: Ibiza (40), Alcoyano (31), Villarreal B (28)

· IV-A: Algeciras (32), San Fernando (31), Sanluqueño (31)

· IV-B: UCAM Murcia (33), Linares Deportivo (33), Betis Deportivo (30)

· V-A: San Sebastián de los Reyes (35), Castilla (32), Internacional (30)

· V-B: Badajoz (41), Extremadura (31), Talavera (27)