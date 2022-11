El Córdoba CF y un ritmo imparable lejos de El Arcángel

Se ha escrito mucho y se ha alabado en multitud de ocasiones el excelente rendimiento del Córdoba CF en El Arcángel. Y no es para menos, ya que, en gran medida, fue ahí donde edificó realmente su histórico ascenso a Primera RFEF, tras no perder ni un solo punto en toda la temporada pasada y ceder tan solo en Copa del Rey frente a un Sevilla FC, entonces de Champions League. Sin embargo, el foco no se ha puesto tanto en su buen hacer también lejos del feudo ribereño, y que ha permitido, a su vez, consolidar ese excelente ritmo hacia cotas más ambiciosas. De hecho, fuera del recinto blanquiverde fue donde terminó de sellarse el salto de categoría, con una inolvidable victoria en la cancha del Mérida. Sea como sea, los de Germán Crespo están protagonizando un bagaje realmente sobresaliente como visitantes, donde ya se han convertido en uno de los mejores equipos de toda la Primera RFEF.

Todo a punto para la Copa: el Córdoba CF saca las entradas para Cáceres

Saber más

Así es, el Córdoba CF suma 11 puntos lejos de El Arcángel, tras haber sumado tres victorias y solo dos empates. Es el único equipo de toda la categoría de bronce a nivel nacional que todavía no ha perdido fuera de casa, y supera en puntos a otros conjuntos destacados de ambos grupos como Linares (10) o Eldense (10), al tiempo que solo el Racing de Ferrol (13) ha acumulado más que los cordobesistas, aunque en su caso con un encuentro más disputado como visitante y tras haber cosechado ya una derrota. Por tanto, queda claro que los de Crespo han conseguido hacerse fuertes también fuera de su reino, aunque lo cierto es que prácticamente en cualquier estadio que visitan siempre hay presencia de cordobesistas en la grada, tal y como se demostró de nuevo en el choque ante la AD Ceuta, por lo que la condición de visitante queda en cierto modo empequeñecida.

La entidad blanquiverde, como ya ocurriera el curso pasado, lidera con autoridad su categoría, y va camino de seguir haciendo historia, en este caso a un ritmo imparable como visitante. De hecho, aunque aún queda un importante sendero por delante, va camino de cumplir un año sin conocer la derrota lejos de El Arcángel. Y es que el Córdoba CF no pierde fuera de casa desde el pasado 27 de febrero. En efecto, en esa fecha, los cordobeses cedieron por 3-0 en la cancha de la UD San Fernando. Eso sí, cabe puntualizar que el duelo finalizó con victoria clara de los califas (0-3), aunque el triunfo y los puntos acabaron finalmente en las arcas canarias por alineación indebida.

Por lo tanto, ese récord de un año sin perder como visitante se acerca aún más si se contemple únicamente lo ocurrido sobre el verde y no en los despachos, ya que en este caso, la última derrota data del 20 de noviembre de 2021, cuando el club tropezó por una justado 1-0 ante el Villanovense, siendo ésta la única derrota deportiva en liga de toda la campaña 2021-22.