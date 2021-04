Rumbo a Primera RFEF (2): zancadilla a sí mismo

Parece obsesionado con complicarse la existencia. Si no tuviera poco con despedirse de la posibilidad del ascenso a Segunda A y al menos asegurar su plaza en Primera RFEF, ahora comienza a ver realmente difícil el acceso a la nueva categoría. Estar un escalón por debajo del fútbol profesional es el objetivo mínimo por el que lucha desde hace una semana el Córdoba y hoy por hoy está lejos de ser alcanzado. No en vano, el conjunto blanquiverde asiste a un distanciamiento mayor de las plazas que otorgan rol de club de Segunda B Pro -que es como todavía se denomina popularmente a la principal de las divisiones creadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)-. Así es después de perder, con otra remontada adversa, ante el Linense en un partido que fuera realmente trascendental para sus intereses. Desaprovecha además la gran opción de aproximarse al líder, el Sevilla Atlético.

Una vez más el cuadro califal se pone la zancadilla a sí mismo, por resumir la realidad de forma gráfica. El equipo dirigido por Pablo Alfaro -cuya continuidad en el banquillo vuelve a estar en el aire- ofreció en parte su mejor versión y al tiempo la peor. Fue con una buena primera parte y una mala segunda ante un Linense que en cinco minutos tuvo la capacidad de voltear un 1-0 en contra. Lo cierto es que con este resultado el margen de error para el Córdoba vuelve a ser ínfimo debido a la situación en la tabla. Si bien tenían la oportunidad de colocarse segundos, con ventaja de dos puntos sobre su rival el domingo, y recortar diferencias con un Sevilla Atlético que le tiene ganado el gol average -para ubicarse a uno-, los blanquiverdes afrontan el resto de la segunda fase, de acceso a Primera RFEF, en clara inferioridad respecto de las posiciones que le interesan. A cuatro se sitúa tanto el primero como del segundo, lo que provoca una obligación por ahora de hacer pleno. Lógicamente, la próxima semana la perspectiva puede variar en buena medida.

El Numancia cumple y ya es segundo

Como bien es sabido, el Córdoba no es el único gran aspirante al ascenso a Segunda A que se encuentra en tesitura compleja. Y esto es, en efecto, obtener al menos una plaza en Primera RFEF. En idéntica coyuntura se encuentran clubes como Deportivo, Racing o Hércules, cada uno de ellos con suerte dispar por ahora en cuanto a lugar en sus respectivas clasificaciones. También se cuenta entre ellos al Numancia, que evita el disgusto momentáneo del conjunto blanquiverde en el Grupo I-D. El cuadro soriano cumple en esta segunda fase y ya es segundo. Se colocó en dicho puesto este fin de semana después de vencer en un duelo directísimo, a diferencia de lo que hicieron los califales, ante el Racing de Ferrol. Los rojillos se impusieron por 3-1 y adelantaron a los gallegos, que ahora son quienes están obligados a reaccionar para reconducir su trayectoria.

Definida, sólo por ahora, la situación en el Grupo II-D

Precisamente una de las entidades antes mencionadas se halla con relativa calma en la tabla de su grupo, que es el II-D. Ocurre debido a que la clasificación de la segunda fase en su competición particular está muy bien definida, aunque sólo por ahora, en lo que se refiere a las dos primeras plazas. En este caso, como en el de la pugna en el III-D, los puestos se establecen mediante coeficiente y no por puntos -al haber equipos con más encuentros que otros de la anterior etapa-. Dentro de este panorama, tanto el Real Unión como el conjunto cántabro gozan de sendas rentas favorables en cierto modo difíciles de perder. Sin ir más lejos, el club de El Sardinero tiene un dato de 1,71 y el tercero, que es el Ebro, se encuentra con 1,45. De esta forma, parece complicado que tanto los irundarras como los santanderinos no estén la próxima temporada en la nueva Primera RFEF.

Los que se encuentran en cabeza…

Si una coyuntura sorprende al igual que la del Córdoba es la del Hércules. Más que nada porque el conjunto del José Rico Pérez también está fuera de Primera RFEF hoy por hoy y se ve, provisionalmente en este momento, en cuarta división de cara al curso venidero. Los alicantinos están peor situados incluso que los blanquiverdes pues son quintos en el Grupo III-D, aunque con una desventaja reducida en coeficiente. Sea como fuere, la carrera de fondo pero de velocidad continúa adelante con varios clubes bien asentados en la zona alta de sus respectivas tablas. Así, los conjuntos que se encuentran en cabeza son -con puntos o coeficientes entre paréntesis-…

· I-D: Deportivo (32), Numancia (31) --- Racing de Ferrol (30)

· II-D: Real Unión (1,77), Racing (1,71) --- Ebro (1,45)

· III-D: Cornellà (1,50), Lleida (1,43) --- Badalona (1,41)

· IV-D: Sevilla Atlético (34), Linense (34) --- Córdoba (30)

· V-D: Rayo Majadahonda (34), Atlético Baleares (30) --- Villanovense (30)