Alfaro esconde sus cartas para el partido ante el Murcia

El del domingo no es un partido más. Bueno, ninguno lo es desde hace unas semanas y especialmente ninguno lo va a ser en lo que resta. La clasificación para la segunda fase por el play off está en juego y las plazas de la zona noble, muy demandadas. De ahí que cada choque sea una final. Dentro de la etapa de tres que faltan para culminar el primer tramo competitivo la primera es ante el Real Murcia en El Arcángel, un duelo para el que, por lo dicho, esconde sus cartas el entrenador del Córdoba, Pablo Alfaro. No en vano, el técnico elabora una convocatoria que en realidad está aún por definir, ya que incluye a 22 futbolistas. Como novedad asegurada se encuentra a Javi Romero para sustituir al lesionado Isaac Becerra. Para obtener un puesto están también, tras su ausencia la anterior jornada, Jesús Álvaro, Alberto del Moral y Carlos Valverde.

De entrada, son cuatro los jugadores nuevos en la lista del preparador blanquiverde en relación al último encuentro disputado, ante el Linares hace ya un par de semanas. El protagonismo recae esta vez, sobre todo, en Javi Romero. El portero del filial, una de las promesas de la cantera califal, se estrena en una citación del primer equipo debido a la baja por lesión de Isaac Becerra. Su lugar de inicio, salvo mayúscula sorpresa, va a estar en el banquillo pues la titularidad es de Edu Frías. De hecho, el catalán ya fue de la partida desde el comienzo en el mencionado partido ante la escuadra jiennense. En teoría, también va a tener su hueco en la convocatoria definitiva Alberto del Moral, quien se perdió la más reciente contienda por sanción y es uno de los referentes esta temporada en el cuadro califal.

Por otro lado, confirmado está el retorno de dos futbolistas que pasaron por enfermería en los últimos tiempos. Son, en efecto, Jesús Álvaro y Carlos Valverde. Su vuelta a la competición está por ver de todas formas, ya que de las cuatro novedades son las dos dudas existentes. Con todo, lo más probable es que sean otros jugadores los que se queden fuera de la citación final por distintas circunstancias. Un caso es el de Miguel de las Cuevas, quien estuvo recientemente en proceso de recuperación tras nuevas molestias. Si no está al 100%, y todo hace indicar que es así, le va a tocar esperar. El otro es el de Luismi, cuyo nombre aparece en la quiniela de descartes por un hecho más sencillo y a la vez, en cierto modo, insustancial. Parte como miembro del filial en refuerzo del principal conjunto blanquiverde. Aunque el extremo viene de marcar y dar tres puntos a los de Pablo Alfaro. No está claro desde luego que él no vaya al choque.