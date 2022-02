El Córdoba CF y un progreso continuo de “mucha ilusión”

No hubo competición, pero el trabajo siguió y sigue adelante. El Córdoba CF no descansa y ya en la mente del equipo está el hecho de preparar la próxima contienda frente a la UD San Fernando, con el fin de continuar con su buena dinámica que le ha llevado a ser reconocido por multitud de frentes. El sobresaliente trabajo de los blanquiverdes sigue sumando elogios e impregnándose de la ciudad que le está viendo crecer de nuevo, en todos sus estamentos y formas. Precisamente este lunes, la entidad participó en la gala de premios de la Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba, donde, entre otros, estuvo presente Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba CF, el cual atendió a los medios con el fin de hacer balance de la situación más reciente del club en general, al recalcar el hecho de que tengan "a todos los equipos compitiendo", ya que "el primer equipo está con posibilidad de subir directo a Primera RFEF, el filial de poder competir por ese play off a la Segunda RFEF, y el femenino, por qué no, soñar en que pueda dar la campanada y poder subir a Primera División", lo cual "es muy difícil, pero, por lo menos, que se mantenga en esa Segunda División nueva que se está creando". Y es que "las chicas tienen más ilusión que nosotros incluso", ha subrayado el dirigente.

González Calvo ha querido puntualizar que en la entidad hay "mucho interés en que estos próximos meses demos alegrías a nuestros aficionados", especificando que "llevamos ocho días sin fútbol y, acostumbrados a los que llevábamos en los últimos meses, parece que son ocho meses", por lo que están "deseando volver a competir este fin de semana en Canarias y seguir la racha fuera de casa" y que "pronto podamos conseguir los objetivos y quedarnos más tranquilos". Ese propósito no es otro que la promoción, para la que los de Germán Crespo marchan con paso firme, pues aventajan en once puntos al segundo clasificado. Todo ello con un encuentro menos. "Parte de los contrincantes van quedando atrás, a excepción del Cacereño, que sigue su línea", ha analizado el consejero delegado blanquiverde, quien, no obstante, ha querido incidir en que el objetivo es "ganar nuestro partido, recuperar cuanto antes el del Tamaraceite y que ojalá llegue pronto lo que todos queremos".

Sobre la progresión del proyecto en sí, ha explicado que "todos esperamos que las cosas vayan bien, pero que vayan tan bien, por muy positivo que uno sea, que tengas al equipo donde está, que no es solo que solo haya perdido un partido, sino cómo los gana y las alegrías que nos están dando a todos, nadie lo podíamos esperar". Y pese a todo, el trabajo no cesa también en los despachos, ya que "para llegar bien a ese verano o a ese mes de diciembre, tienes que hacer mucho trabajo con antelación", ha afirmado, matizando que "no tardarán mucho" en llegar nuevas renovaciones.

Igualmente, en el apartado de fichajes para el siguiente curso, el extremeño ha resaltado que España es "un país de grandes competiciones y grandes futbolistas, y eso nos permite estar todos los días estudiando a futbolistas que puedan complementar al equipo que ya tenemos el próximo año", volviendo a exponer que están "deseando que esto termine bien para empezar una nueva campaña con más ilusión". Una que se expande a todos los estamentos, pues, si el Córdoba acaba subiendo, "ojalá el B pueda ocupar el puesto que tiene ahora el primer equipo", debido a que "cuanto más próximo esté el filial del primer equipo, mejor para todos" y es "una ilusión para todo el que viene por abajo".