Una pausa con optimismo

Una nueva semana en busca de dar un paso hacia al frente para conseguir su objetivo, que no es otro que el ascenso a Primera RFEF. La entidad blanquiverde vuelve al trabajo este martes después de un fin de semana de competición donde la Covid-19 no le ha permitido vestirse de corto. Varios positivos en la plantilla del Tamaraceite han obligado al conjunto canario a suspender tanto su partido ante el San Fernando como frente al club califal, por lo que los chicos dirigidos por Germán Crespo no han tenido la oportunidad de disputar minutos en una cita liguera que, a pesar de que la escuadra cordobesa ha estado ausente, ha dejado unos buenos resultados para que el líder del Grupo IV asiente su ventaja con sus perseguidores, sobre todo eliminando prácticamente de la pelea al tercer, cuarto y quinto clasificado.

En primera instancia y a excepción del Cacereño y Mérida, casi la totalidad de los equipos que componen las ocho primeras posiciones no han pasado del empate en esta jornada. Por su parte, el Vélez CF ha cosechado su segunda derrota consecutiva tras perder ante el Panadería Pulido, mientras que el Montijo hace lo propio, pero con empates, ya que consiguió solo un punto ante un Ceuta que pierde fuelle, quedándose a cinco puntos del segundo clasificado. Por su parte, el Coria y el Villanovense se citaban en busca de una victoria que les impulsase a las primeras posiciones del Grupo IV, aunque finalmente se repartieron los puntos y ambos se quedan con una situación complicada en cuanto al play off se refiere.

Entretanto, hay dos equipos que están demostrando que pueden seguir el ritmo del Córdoba CF durante tramos específicos de la temporada. En primer lugar, el Mérida acumula su sexto partido consecutivo sin conocer la derrota tras su victoria por la mínima ante el Cádiz B y ha vuelto al play off aprovechando ese empate entre Coria y Villanovense. Por su parte y como es de costumbre, el Cacereño ha vuelto a ganar y recorta la distancia con la entidad blanquiverde a los nueve puntos -aunque los chicos dirigidos por Germán Crespo con un partido menos tras el aplazamiento ante el Tamaraceite-.

Por ello y a pesar de lo que ha sucedido con el segundo clasificado, el Córdoba CF demuestra que, sin jugar, sigue siendo el máximo aspirante al ascenso a Primera RFEF en el Grupo IV de Segunda RFEF. La escuadra blanquiverde ha descansado las piernas en este parón obligado por la Covid-19 y volverá al trabajo el próximo martes para preparar su siguiente enfrentamiento en las Islas Canarias, ya que se medirá el próximo domingo a un San Fernando que es el colista de la competición debido a que tan solo han podido sumar doce puntos de los 63 posibles en la actualidad. Aun así, el conjunto califal no quiere excesos de confianza y viajarán hasta el archipiélago canario para dar un nuevo paso al frente en busca de conseguir el objetivo.