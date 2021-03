El puzzle inacabado del Córdoba

El rompecabezas volverá con la segunda fase, pero esta vez de manera más obligada. El Córdoba siempre se ha caracterizado esta temporada por no repetir en demasía su once inicial y más desde la llegada de Pablo Alfaro al banquillo califa. Tanto es así que el técnico maño aún no ha puesto dos esquemas titulares exactamente iguales en dos partidos consecutivos desde que aterrizó en la provincia cordobesa. Una medida que puede ser tomada de dos formas. La primera es que todos los jugadores pueden llegar a entrar desde el minuto uno a base del trabajo semanal, pero la segunda y última manera de afrontar esto es que los futbolistas no mantienen una regularidad óptima en cuanto a tiempo sobre el terreno de juego se refiere. Por ello, hay división de opiniones sobre este pensamiento entre la hinchada cordobesista, aunque ahora esta decisión es más que obligada. Las bajas de Djak Traoré y Alberto del Moral, unida a la recuperación total de Isaac Becerra, hacen que el ex futbolista del Sevilla tenga muchas dudas sobre qué once sacará el próximo fin de semana en Tamaraceite.

Y es que la primera incógnita para Pablo Alfaro estará en la portería. Desde su permuta en la victoria ante el Linares Deportivo en El Arcángel (2-1), Edu Frías se ha consolidado como portero titular y más aún cuando Isaac Becerra tuvo una lesión muscular en el partido frente al filial. Aun así, el canterano del Espanyol no ha tenido un papel acertado en los últimos enfrentamientos de la primera fase y se ha abierto otra vez el debate de si Becerra podría ocupar nuevamente un sitio en el once inicial ante el Tamaraceite. Por otro lado, la línea defensiva también esconde algunas dudas. El buen trabajo en el lateral derecho de Álex Robles en el encuentro ante el Betis Deportivo puede abrirle la puerta en detrimento de Manu Farrando, mientras que en el carril izquierdo parece estar más que asentado Jesús Álvaro. El eje de la zaga es la demarcación que puede estar más decidida. La posición adelantada de Xavi Molina, debido a las bajas en el mediocampo, hace que tanto Bernardo Cruz y Djetei tengan el puesto fijo en los centrales.

Mientras tanto, la sala de máquinas califa está desértica después del partido ante el filial verdiblanco. Djak Traoré y Alberto del Moral se retiraron con sendas lesiones y son bajas prácticamente seguras para la primera jornada de la segunda fase ante el Tamaraceite. Por ello, el técnico Pablo Alfaro deberá adelantar a Xavi Molina para ocupar el puesto de pivote defensivo. Todo hace indicar que, a pesar de sus molestias, Mario Ortiz volverá a ser de la partida, mientras que la incógnita está en quién acompañará a esta dupla. El que está un paso por delante, en la actualidad, es Javi Flores gracias a sus virtudes técnicas. Al ser un campo con dimensiones estrechas, el cordobés podría sobresalir merced a una visión de juego que pocos jugadores tienen en la categoría. Sin embargo, tampoco sería descabellado pensar que Miguel de las Cuevas saliese de la partida por detrás del punta con el objetivo de dar más verticalidad al juego blanquiverde.

Aunque sea una de las zonas donde el rendimiento está siendo más que discutido, la delantera parece estar más decidida que el resto de las posiciones. El buen estado de forma de Nahuel Arroyo le hace ser imprescindible de cara a la segunda fase, mientras que la duda está en quién ocupará el otro extremo. Valverde o Sidibé parecen estar con cierta ventaja en detrimento de un Moutinho que entrará de la partida solo si el jugador catalán finalmente juega a banda cambiada. Mientras tanto, en la punta, Willy, recién renovado al conseguir el principal objetivo de su contrato como bien dijo en una entrevista concedida a ABC Córdoba, parte como titular por delante de un Piovaccari que ha asumido su papel de revulsivo. Un once que conllevará muchos cambios, pero que la mayoría serán de forma obligada por las bajas acaecidas en el último encuentro ante el Betis Deportivo.