El Córdoba CF y un mercado de fichajes que condiciona el inicio de temporada

No son pocas las quejas que cada año surgen por la misma temática: ¿por qué el mercado de fichajes no se termina justo antes de empezar la primera jornada de la Liga? Pues es una duda que seguirá en el entorno, como mínimo, en los próximos años y que genera una serie de problemas a los equipos en las citas iniciales del campeonato liguero, sobre todo en equipos más humildes que tienen problemas a la hora de inscribir a los fichajes, sin saber con qué margen exactamente cuentan para fichar a unos u otros jugadores. Es por ello que los resultados no suelen ser los esperados a finales de agosto.

Y esto es una tónica habitual en el Córdoba CF desde que Iván Ania aterrizó en la capital califal. La entidad blanquiverde no arrancó del todo bien su segunda experiencia en Primera RFEF, cayendo en tres de los cuatro primeros partidos de la temporada y sembrando una serie de dudas que se disiparon una vez que el equipo cogió el rodaje necesario. Además, las últimas piezas que ensamblaron la plantilla poco a poco se fueron acostumbrando a la disposición táctica del técnico ovetense, por lo que eso también significó un paso adelante para futbolistas como Carlos García o Kuki Zalazar.

Aun así, esta derrota en Miranda de Ebro ante el Mirandés tampoco dista mucho de lo que viene siendo normal con Ania en los últimos años en los respectivos banquillos que ha defendido. De hecho, el técnico ovetense no conoció la victoria en la jornada inaugural en sus dos temporadas en Algeciras, mientras que sí consiguió el triunfo en su debut en Segunda División en Santander, aunque a la larga significó su única alegría después de ser relegado tras quince citas. Por tanto, no es tanto como empieza, sino como se desarrolla el guion, pero sí que existe cierto grado de enfado en varios equipos.

La finalización del mercado en el último día de agosto hace que los equipos no lleguen al 100% a las dos primeras jornadas de la temporada regular, haciendo que equipos más humildes, sobre todo de Segunda División, quieran esperar a posibles descartes de Primera para dar un salto de calidad, como es el caso del Córdoba CF. Aun así, hay otros con diferentes problemas, como inscribir a sus fichajes, aunque es cierto que todos juegan con las mismas condiciones -no con las mismas armas, como es de esperar-. Por tanto, esta es la actualidad y el desarrollo dictaminará el devenir de unos y otros.