Primer test a la evolución del proyecto

Llega la hora de testar la progresión. Un día después de lo previsto, encara su primera contienda veraniega. Y lo hace ante un rival de superior categoría, al menos según lo establece la división de cada cual. Aunque es momento de probaturas, el Córdoba da inicio a su fase de reconocimiento de sí mismo. Significa esto último que el conjunto blanquiverde comienza a definirse en el campo de cara a la próxima temporada. De paso, tiene la oportunidad de alimentar la ilusión de sus aficionados, así como la suya propia. Porque en El Arcángel todo el mundo está necesitado de esperanza después de una campaña, la 2020-21, tan decepcionante como negativa. Para arrancar, tiene el cuadro califal al Linares como adversario. Otro aliciente del encuentro, por cierto, es ver a Hugo Díaz con los jiennenses tras su frustrado fichaje por el club de su tierra.

A las 20:30 abre las puertas de nuevo el coliseo ribereño. Si bien sucede esto en una medida mínima. La pandemia de Covid-19 obliga a mantener aforos reducidos en los recintos deportivos y la situación concreta de la provincia provoca que el número de espectadores en El Arcángel se reduzca, como mucho, a los 1.000. Por fortuna, para todo aquel que desee verlo, el choque se emite por doble vía y en abierto. Footters y Onda Mezquita 7 TV van a realizar retransmisión de un partido sin puntos en liza pero con mucho en juego. Tanto como el orgullo competitivo y, sobre todo, la satisfacción de comenzar la pretemporada con triunfo. Pero más si cabe la obtención de la certeza de que todo marcha correctamente. Ésta última es la ocupación, que no preocupación, del preparador del Córdoba.

El conjunto blanquiverde abre su calendario de amistosos un poco más tarde de lo que había fijado al suspenderse su choque en Puente Genil del viernes -por detección de casos de Covid-19 en la plantilla del Salerm-. Dicha circunstancia quizá favorezca un mejor examen del avance de su equipo por parte de Germán Crespo, quien de entrada cuenta con un par de bajas seguras. Son las de Samu Delgado y Álex Meléndez, que se recuperan de sendas lesiones sufridas en el segundo tramo del anterior curso. Las dudas existen también en torno a otros futbolistas, que durante esta semana sufrieron molestias en varias sesiones. Javi Flores, Julio Iglesias y Felipe Ramos, por ejemplo, se ejercitaron al margen del grupo el pasado jueves, según informó El Día de Córdoba en su edición digital de dicha jornada.

Sea como fuere, el cuadro califal arranca con un test de altura si se tiene en cuenta que el Linares compite en la 2021-22 un escalón por encima. También por el rodaje competitivo que ya tiene el equipo jiennense. Porque los azulones estrenaron su ronda de amistosos el pasado sábado. Entonces, se enfrentaron al Socúellamos, que como el Córdoba se encuentra en Segunda RFEF -en el Grupo V en este caso-. Y la verdad es que no les fue mal pues se impusieron por 1-4 en un duelo disputado en la también localidad manchega de Villarrobledo. Curiosamente, en ese partido no vio puerta Hugo Díaz, cuya participación en el verde de El Arcángel es otro aliciente. Más que nada porque el delantero quiso cambiar el azulón por el blanquiverde y el club califal puso de su parte, pero finalmente no se cerró el acuerdo con su actual entidad.

También va a estar en el césped un ex del Linares como es José Cruz, que a priori se posiciona como uno de los futbolistas importantes del Córdoba en su dolorosa vuelta a cuarta categoría después de 36 años. A todo esto, el cuadro jiennense encara el curso venidero con cambio importante. Éste es el que se produce en el banquillo después del adiós de Alberto González, entrenador que logró el posicionamiento en Primera RFEF dentro de la convulsa reestructuración del fútbol español. Su puesto lo ocupa un viejo conocido, recientemente eso sí, del conjunto blanquiverde, Alejandro Sandroni. El argentino dirigió en las últimas temporadas al Yeclano y ahora afronta el desafío de dar la permanencia, como mínimo, a la entidad azulona en la tercera división nacional. Aunque todos estos apuntes son secundarios para lo que realmente importa cuando el resultado es lo de menos, cuando suele decirse. Y esto es el cúmulo de sensaciones positivas y la confirmación de que la plantilla mejora en la recepción de conceptos y el traslado práctico de la teoría al terreno de juego. También la comprobación de que su vestuario atraviesa un correcto acoplamiento tras una profundísima reconstrucción. No en vano, son 13 los fichajes que ya hizo el club. Aunque el último de todos no va a ser de la partida al certificarse el viernes.