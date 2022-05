El Córdoba CF lanza su campaña de abonos: 'A por el 2º paso'

Vuelta a la campaña de abonados durante un año más, aunque esta es significativa y especial. El Córdoba CF lanza su promoción para captar nuevos socios después de una temporada -que finalizará este mismo domingo en el enfrentamiento ante el Vélez en territorio malagueño- donde el principal objetivo ha sido conseguido con creces. El cuadro dirigido por Germán Crespo ha logrado ascender a Primera RFEF con cuatro jornadas de antelación y desplegando un juego muy superior al del resto de la categoría. El primer paso se consumó en el Estadio Romano José Fouto de Mérida y, en la actualidad, la entidad blanquiverde quiere dar el segundo para retornar al fútbol profesional lo antes posible. Por ello, el club califal ha presentado la campaña de abonados con una subida de precios, aunque con diferentes categorías y descuentos.

Empezando por el apartado de categorías, el Córdoba CF ha lanzado esta campaña de abonados con hasta cuatro apartados, segmentando a la afición según la edad. En primera instancia existe la categoría de general que aglutina a las personas que nacieron desde 1958 hasta 2004. Por su parte, también existe el apartado especial, que va desde 2005 a 2009 y a partir de 1957, mientras que los más jóvenes entran dentro de infantil -desde 2010 a 2017- y bebé -desde 2018 hasta 2022-. Además y siguiendo con la línea marcada del curso pasado, existirá también un descuento destinado a las familias -tanto general como especial- donde se aplicará un descuento del 10% al segundo miembro hasta un máximo de cuatro. Entretanto, se mantiene el descuento del 10% en la tienda oficial así como todos los abonados tendrán un 20% en el abono del Córdoba Patrimonio y si abonan 20 euros a la hora de sacar el abono, tendrán preferencia y asegurado su asiento en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre.

Por otro lado, los abonados que se comprometieron a lo largo de la temporada 2021-22 se le aplica el 15% de descuento, por lo que los precios oscilan, en la categoría general -es decir, las personas cuyo año de nacimiento se encuentra entre 1958 a 2004- entre 77 euros en la grada de animación hasta los 170 en anfiteatro y tribuna cubierta, llegando hasta los 383 de la zona VIP. Mientras tanto y siguiendo en las renovaciones, en el apartado de especial los precios van desde los 77 euros hasta los 153, mientras que el familiar general alcanzan los 153 euros y el especial los 138 euros. En cambio, las altas se eleva el precio desde los 90 en grada de animación hasta los 200 en anfiteatro, todo ello refiriéndose a la categoría general.

Por su parte, Javier González Calvo, presidente del Córdoba CF, explicó que volverán los abonos de la Ciudad Deportiva, que existirá el pago fraccionado en tres meses y que la Copa del Rey variará según el rival que toque al club blanquiverde. Y es que el dirigente ha afirmado que esta campaña ha sido muy “especial” para él a nivel personal. “Veníamos de un momento muy complicado, en el que había que sentar las bases de lo que hicimos. Después de pegar el batacazo, el club se preparó nuevamente y lo afrontó de una manera espectacular, consiguiendo ese primer paso. Por mucho que decíamos que no la merecíamos, la merecimos y por eso jugamos en esta categoría. No va a ser un camino fácil y no podemos decir que estaremos el año que viene en Segunda División, pero intentaremos disfrutar como este año. Estoy seguro que disfrutaremos del equipo”.

Asimismo, González Calvo ha avisado de que desde el club han sido “moderados” a la hora de poner los precios. “El año anterior no pudieron venir al estadio e hicimos una apuesta por una reducción de precios. Esta temporada nos vamos a adaptar y no vamos a doblar los precios. Vamos a sacar dos abonos diferentes, con el del bebé y el de infantil para que los más niños vengan con sus padres a cualquier zona del campo. El infantil pueden entrar con 40 euros a cualquier zona del campo. Son el futuro del cordobesismo”, apunta un presidente que hace una estimación de los posibles abonados que obtendrá el Córdoba CF al final de la campaña. “Me llamaron loco cuando dije 8.000 y finalmente fueron 9.200. Nosotros somos bastantes optimistas y positivos. Creo que es la primera vez que un club de fútbol saca una campaña sin haber la temporada anterior. Creo que rondaremos los 11.000 abonados, aunque creo que puede ser más”, culmina.