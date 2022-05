González Calvo: “Hay que evolucionar el equipo”

Una nueva comparecencia pero, como ya ha avisado durante la campaña de abonos, especial por todo lo que conlleva. La presentación en busca de captar más socios para el próximo año es el particular pistoletazo de salida a la planificación de la próxima temporada en Primera RFEF a pesar de que la actual campaña aún no haya ni terminado. Por ello, Javier González Calvo, presidente del Córdoba CF, se ha mostrado muy satisfecho por el rendimiento de los chicos dirigidos por Germán Crespo y, lejos de lo que pueda suponer esta campaña, ha afirmado que el equipo tiene que “evolucionar” con respecto al presente año para que el club blanquiverde consiga dar ese segundo paso y logre volver lo antes posible al fútbol profesional.

En primera instancia, el dirigente del club califal ha agradecido todas las muestras de apoyo que ha recibido el Córdoba CF a lo largo de las últimas semanas y ha querido referirse a un juvenil de División de Honor que, tras caer ante el Jaén, ha descendido a Liga Nacional. “Es un día triste para nuestra cantera porque descendió nuestro juvenil, pero solo tengo muestras de cariño y confianza en los profesionales que trabajan en nuestra cantera. Estoy convencido de que en los próximos años se verá el trabajo. Basta con dar un paso hacia atrás para sentirnos más fuertes. Lo sacaremos adelante”, añade un Javier González Calvo que ha adelantado la modernización de la entidad califal. “Podemos decir por fin que el club se está digitalizando. Se podrá hacer casi todo online, aunque las altas se podrán hacer desde el 1 de junio. Ya se podrán comprar entradas online desde el primer partido que se dispute en casa”.

Por otro lado, el presidente del Córdoba CF ha apuntado que en el club hay mucha “satisfacción” por las dos últimas renovaciones anunciadas durante la tarde del miércoles. “Hay cosas que se han tomado con tranquilidad y, si al final nos podemos quedar con gente que confiamos, pues mejor. Tenemos que apostar por la gente de aquí y mejorar el equipo. Carlos Marín tenía renovación automática, pero hemos conseguido renovarle para aumentar el patrimonio del club. Dragi cayó de pie en Córdoba y está muy integrado en el club. Juan y Raúl han hecho un trabajo espectacular y agradecer a Gudelj las ganas por quedarse. Estamos muy contentos de que se quede”.

Entretanto, Javier González Calvo ha explicado que habrán más renovaciones en los próximos días, aunque aún desconoce la fecha en la que el cuadro dirigido por Germán Crespo volverá al trabajo, en Córdoba, eso sí. “En Baréin iremos en enero, pero en verano no que hace mucha calor. La experiencia me dice que la pretemporada la haremos en Córdoba. Si coincide que tenemos que jugar fuera y podemos quedarnos un par de días, pues lo iremos viendo, pero la pretemporada será en casa. No sabemos todavía la fecha de comienzo pero será la primera o la segunda semana de julio”, asevera un dirigente que anuncia la llegada de las bajas a lo largo de la próxima semana. “Ese es el tema más complicado. A partir de la semana que viene empezaremos. El equipo hay que evolucionarlo y queremos cumplir el segundo paso, pero nunca es fácil. Es un equipo muy unido, pero así es la vida. A los que nos toca tomar decisiones, estas son las más duras”, culmina.