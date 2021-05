Demasiados goles encajados en los momentos claves

El Córdoba casi nunca tuvo argumentos ni seguridad atrás a lo largo de la temporada para tener una estabilidad. Eso que se dice de que el pilar fundamental sobre el que se construye un equipo es una buena defensa, en el caso de los blanquiverdes no fue así. Porque, como se ha dicho, nunca tuvo una estabilidad. Y no existió por varios motivos: primero, los cambios de entrenador -como ya es sabido, hasta tres técnicos ocuparon el banquillo a lo largo del año-; y segundo, la irregularidad de los jugadores, que no justificaban en absoluto mantenerse en un once, que como ya se contó en CORDÓPOLIS siempre fue inestable.

Toca analizar los goles en contra. En total han sido 22 los tantos encajados en los 24 partidos del año sumando las dos fases -0,91 por partido-. Esto da un promedio de casi un gol encajado por partido. En los seis encuentros de Juan Sabas al frente, el equipo encajó seis goles. Con la llegada de Pablo Alfaro se produjo la mejor racha, ya que consiguió dejar la portería a cero en cuatro jornadas consecutivas de liga –seis partidos si se suman los duelos de Copa del Rey-. En los siguientes once partidos con el zaragozano en el banquillo el bloque se diluyó y el plantel encajó 14 goles. En las tres últimas jornadas, con Germán Crespo en el banquillo, el equipo concedió solo dos goles en contra, por ocho a favor.

Pero estas cifras tienen más sentido si se comparan con los rivales directos que el cuadro califa tuvo a lo largo de esta atípica temporada. Y lo cierto es que no sale mal parado, ya que rivales como Sevilla Atlético, Real Murcia, Algeciras o UCAM Murcia encajaron más goles en contra que los del Arcángel. También podemos encontrar más sentido en estos datos si los comparamos con los que obtuvo la pasada temporada, donde disputó un total de 28 jornadas -la competición se paró debido al Covid-19- y recibió 27 goles, por lo que el promedio se sitúa en 0,96 goles encajados por partido. Como se puede observar, las cifras de goles encajados por los blanquiverdes son similares en lo que respecta a estas dos últimas temporadas.

Volviendo a esta temporada, el dato vuelve a ser flagrante -como ya lo fuera el de goles a favor- cuando se analiza el rendimiento ante los rivales directos. Si se valoran como rivales directos a los que finalizaron la temporada en las cuatro primeras posiciones en la primera fase -el Córdoba fue quinto-, los datos arrojan luz. Y es que solo logró dejar a cero su portería en dos ocasiones ante estos rivales: 0-0 frente al UCAM Murcia en el Arcángel y un idéntico resultado ante el Betis Deportivo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Frente a Sevilla Atlético encajó un total de tres goles en sus dos enfrentamientos, misma cifra que ante el Linares Deportivo. Ante el filial verdiblanco encajó dos goles en el Arcángel y ante el equipo universitario encajó uno en La Condomina. En el total de estos ocho partidos ante sus cuatro teóricos rivales directos, el conjunto califal encajó nueve goles y solo anotó cinco.