El Córdoba, con todo a El Ejido

Al igual que sucediera la anterior semana, decide esconder sus cartas, como se suele decir. No tiene intención de ofrecer la mínima pista al rival en relación a su jugada. La causa es la misma también que la pasada jornada. Ésta no es otra que la catalogación de final de su encuentro del domingo (17:00) en El Ejido. Sólo existen tres diferencias, precisamente, respecto del partido ante el Real Murcia. Tras dicho duelo restan ya dos fechas del Grupo IV-B y el margen de error es cada vez menor, juega fuera y no en su campo y, por último, se enfrenta a un adversario de la zona baja y no a uno que tratara de reengancharse a la lucha por la fase por el play off. Pero lo realmente importante, y básico además, es que al Córdoba no le queda otra que vencer para mantener vivas sus aspiraciones de continuar en la pugna por el ascenso a Segunda A.

Las circunstancias referidas provocan que, en efecto, el choque sea trascendente y dé al técnico del conjunto blanquiverde la justificación perfecta para repetir convocatoria con excedente, por decirlo de alguna forma. Así, Pablo Alfaro vuelve a citar a todos los jugadores que tiene a su disposición. Esta vez son 21 y no 22, toda vez que a la baja por lesión de Isaac Becerra suma la de Carlos Valverde. Porque el sevillano cumple sanción después de ser expulsado ante el Real Murcia. Con estas dos ausencias, más la de Samu Delgado por mucho que no cuente al tener retirada la licencia federativa, el preparador aragonés recurre no sólo a sus futbolistas de la primera plantilla sino a las piezas del filial. Por un lado, Javi Romero acude a El Ejido para ser el portero suplente de Edu Frías. Por otro, el entrenador califal incluye a Luismi Redondo en su lista.

De esta forma, Pablo Alfaro está obligado a realizar un descarte en las horas previas al duelo con El Ejido 2012. La duda es menor en esta ocasión, quizá, sobre la opción del último jugador mencionado pues el extremo es figura de interés y recurrente para el técnico del Córdoba. Lo más probable, eso sí, es que quien quede fuera antes del encuentro sea del centro del campo o de la línea de tres cuartos. Por cierto, que en la última parcela mencionada también tiene el preparador maño en la lista a Sidibé, duda durante la semana por molestias. El maliense terminó con problemas físicos, tanto que debió ser sustituido pese a entrar desde el banquillo, el choque con el Real Murcia. En principio, según pudo verse en los entrenamientos finales, superó la dolencia.