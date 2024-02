El Córdoba CF se da un festín en la fiesta del Montilla CF

El día grande del fútbol montillano. Hubo que esperar un par de meses más, pero el Estadio Municipal de Montilla se convirtió este miércoles 28 de febrero en una auténtica fiesta futbolera con el encuentro amistoso disputado por los de Rafa Navarro ante el Córdoba CF. Un choque que generó una gran ilusión en la localidad de la Campiña Sur y que a su vez, como era de esperar, guardó en los prolegómenos un sentido homenaje a Miguel Navarro, fallecido algunas semanas y quien fuera presidente de honor del club y socio número uno. Además, también se presentó el himno montillano con una nueva melodía y hecho a cargo de Sergio Sánchez, de Huronera Producciones. Tras esto se dio paso al fútbol.

Los primeros minutos de partido fueron un tanto titubeantes, con cierta relajación esperada en los visitantes y muchas dudas de inicio en los locales. Sin duda, había mucho nerviosismo en las filas montillanas, quizá por el escenario de medirse al referente del fútbol provincial, y eso propició un error severo en la zaga vinícola a los cinco minutos, y que generó un robo de Antonio Casas, quien batió por bajo a Molero. Hay que decir que Iván Ania, como era de esperar, se reservó muchas cartas y dio entrada a jugadores del filial como Álex Lopez, Marc Esteban o Paco Fernández, aunque también dispuso de futbolistas del primer equipo como el citado Casas, Inma Ruiz o Leiva.

El tanto del ariete rambleño dio paso a ciertos minutos de mucho empuje cordobesista, y se sumaron claras ocasiones para el propio Casas o Marc Esteban, quienes, en ambos casos solos ante el meta montillano, no fueron capaces de acertar entre los tres palos. Igualmente, Leiva se sacó de la chistera un fuerte zapatazo desde la diagonal del área y que fue dirigido a la escuadra local, aunque se marchó fuera por escasos centímetros.

Superados los 20 minutos de partido llegaría el primer acercamiento del Montilla CF, pero lo cierto es que fue uno muy peligroso, a través de una internada del lateral Joaquín, cuyo potente golpeo se estrelló en la madera. El choque fue volviéndose con el paso de los minutos más y más bronco de lo esperado, con algunas acciones un tanto duras por parte de ambos equipos. Incluso, en un lance algo fortuito, el local Sergio Heredia tuvo que retirarse lesionado. Así las cosas, con algo más de empeño por parte del Montilla, el primer acto llegó a su conclusión con la mínima ventaja blanquiverde.

El reinicio del partido trajo una revolución total en las filas del Córdoba CF, ya que Ania varió a todos los jugadores de campo a excepción del portero, destacando la entrada del joven bareiní del filial Hashim. El partido trajo más igualdad, e incluso, en esos primeros compases, el Montilla vio puerta, aunque su gol acabó anulado por fuera de juego. Sin embargo, el talento del Córdoba, estando además muy fresco tras la entrada de diez jugadores en el descanso, era mayúsculo, y los visitantes encontraron el segundo en un balón largo en el que Peregrina salió como un rayo entre la defensa y la picó alta sobre la portería montillana haciendo el segundo.

Fue a partir del minuto 60 cuando comenzó el vendaval cordobesista. El 0-2 desestabilizó a la defensa montillana, que en apenas dos minutos encajó dos goles más, primero uno de Pau al rematar un gran centro por la derecha, y a continuación, un disparo tenso y raso de Peregrina desde fuera del área que batió al recién entrado Mérida. Con todo, no pensaba rendirse el Montilla, ya que, pese al abultado resultado, justo a continuación, Joselu impactó un fuerte disparo para superar a Tarrés y dar cierto optimismo a la grada. El gol incentivó a los amarillos, que fueron acercándose más a la meta cordobesista en los siguientes minutos.

El tramo final del encuentro no sería menos accidentado, ya que Álvaro Vázquez se retiró lesionado tras un duro lance con el local Luque, por lo que el Córdoba, ya sin cambios, jugó los últimos minutos con diez jugadores. Eso permitió al Montilla sumar más acercamientos sobre la portería blanquiverde. No obstante, pese al empeño, el luminoso no volvió a moverse y el encuentro culminó con 1-4. Un festín blanquiverde en la histórica fiesta montillana.