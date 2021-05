La afición blanquiverde alza la voz

Una desgracia más de las tantas que han ido sucediendo a lo largo de los últimos años. La historia reciente del Córdoba CF ha sido catastrófica y milagrosa a partes iguales. Propiedades diferentes, tres categorías en tres años, numerosos entrenadores en el banquillo y muchos jugadores que han pasado sin pena ni gloria por El Arcángel, pero lo único que se mantiene es el mayor activo que puede tener el club en la actualidad. Y es que la afición mostró su malestar una vez más después de la victoria por parte de los blanquiverdes ante el Cádiz B (2-1). Un triunfo que traía consigo una derrota encubierta, ya que no sirvió de nada sumar los tres puntos debido a que el Sevilla Atlético, rival del que dependían los califas, hizo lo propio, venciendo ampliamente (3-1) a una Balompédica Linense que, al igual que la semana pasada, no puso oposición aparente a la plantilla que tenía en frente. Debido a esto, la hinchada alzó la voz tras la desastrosa temporada que ha cuajado la entidad cordobesa, dialogando incluso con parte del plantel a la finalización del choque.

Aunque todo parecía indicar que el Córdoba iba a conseguir la machada. La Junta de Andalucía, a través de una comparecencia de su presidente, Juanma Moreno, anunciaba que los aforos iban a sufrir un cambio en cuanto a la asistencia de público se refiere. Gracias a lo dictado en aquella rueda de prensa, el club blanquiverde se preparaba para congregar a más de 10.000 personas con el fin de que llevasen en volandas al equipo en uno de los partidos más importantes de la historia reciente de la entidad. Sin embargo y tras comenzar la venta libre de entradas para los no abonados, la cúpula califa decidió suspenderla debido a que no había una confirmación clara por parte de un organismo andaluz que, finalmente, dio marcha atrás. De hecho, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía dictaminó que el aforo de los eventos deportivos al aire libre, por el momento y si no había un acontecimiento de suma importancia, no iba a permutar. Gracias a esto, 800 espectadores visitaron el feudo ribereño con la ilusión de que su equipo consiguiese la machada, aunque finalmente no fue así.

Por otro lado, el partido comenzó con un plantel que quería en todo momento ir por delante en el electrónico. Tanto fue así que el Córdoba arrancó con convicción y con la verticalidad que había conseguido impartir el técnico Germán Crespo desde su llegada al primer plantel. Gracias a esto y tras una serie de ocasiones desperdiciadas, entre ellas un penalti, Miguel de las Cuevas aprovechó un buen pase de Luismi Redondo para batir al guardameta Juan Flere e instaurar el primero de la contienda justo antes del paso por vestuarios. Sin embargo y tras este tanto, tanto jugadores como directiva, afición e incluso los recogepelotas estaban atentos a un encuentro donde el Sevilla Atlético iba ganando contundentemente a la Balompédica Linense, haciendo inútil la victoria blanquiverde. Entre toda esta incertidumbre, el Cádiz B aprovechó un error clamoroso de Edu Frías para subir las tablas al electrónico de El Arcángel. En cambio y después de saber que daba igual lo que sucediese, el cuadro califal fue directo a por el triunfo y Luismi Redondo anotó su tercer gol de la temporada, dando tres puntos insuficientes a un Córdoba que acabó descendiendo a la cuarta categoría del fútbol español.

Tras todo lo ocurrido en años anteriores y la mala temporada a nivel deportivo que ha cosechado la entidad blanquiverde, ¿cómo le explicas a la afición lo ocurrido después de que haya gente que se ha levantado a las 5:30 de la mañana en un día festivo para conseguir una entrada? ¿Cómo le explicas a un niño que, en su primera temporada como seguidor del club, su equipo haya bajado a la cuarta categoría del fútbol español? ¿Cómo le explicas lo sucedido a alguien que ya ha pensado en los desplazamientos que hará la próxima temporada? Hay muchas preguntas y muy pocas respuestas para una hinchada que lo da todo por un equipo que da muy pocas alegrías. Ahora lo típico es apelar al: "volveremos más fuertes que nunca", pero, ¿cuándo se podrá volver? Esa es la principal pregunta, y la más difícil, que debe responder la entidad desde este mismo verano si quiere que su mayor activo siga de su lado una temporada más.