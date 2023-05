El Córdoba CF y una ambición cada vez más estrecha

¿Y ahora qué? El futuro a corto plazo del Córdoba CF es ciertamente desolador, más aún viendo los resultados deportivos que ha ido cosechando la escuadra blanquiverde desde el pasado mes de diciembre. Sin embargo, hay objetivos que, más allá del posible ascenso a Segunda División, siguen siendo factibles, aunque no por el rendimiento del plantel califal. Y es que, por un lado, los chicos dirigidos por Manuel Mosquera están a tan solo un punto de quedarse fuera de la pelea por una plaza en el play off a la categoría de plata del fútbol español, al mismo tiempo que siguen inmersos en la lucha por estar presentes en la próxima edición de la Copa de Rey.

En primera instancia y a modo de recapitulación de lo vivido hasta ahora, el Córdoba CF comenzó la presente temporada pensando que el objetivo primordial era el play off y que era un auténtico fracaso no conseguir esta meta. Aun así, el crecimiento de la plantilla blanquiverde a lo largo del inicio de la campaña regular era tal que las metas se incrementaron hasta tal punto de que era prácticamente una obligación el luchar por el ascenso directo a Segunda División. Sin embargo y cuando todo parecía que el nivel deportivo estaba en su punto más álgido, todo se derrumbó de tal manera que los frentes abiertos están prácticamente destruidos a falta aún de tres jornadas para que eche el telón el curso liguero de la Primera RFEF.

Por un lado, el Córdoba CF tan solo ha ganado un partido en toda la segunda vuelta, lo que ha provocado que sea el peor equipo de todo el Grupo I de Primera RFEF durante los últimos 15 encuentros. Es decir, que si la escuadra blanquiverde no hubiera hecho una primera parte de la temporada con números de ascenso directo, ahora mismo estaría peleando por el descenso o incluso lo hubiera certificado a falta de tres encuentros para finalizar la temporada. Aun así y por suerte, esto no ha así finalmente, pero lo que es cierto es que los chicos dirigidos por Manuel Mosquera se encuentran a tan solo un punto de estar eliminados matemáticamente de la pelea por entrar en el play off de ascenso a Segunda División.

Sin embargo, no es este el único frente abierto que ahora tiene el Córdoba CF de cara al final de temporada. Lo que antes parecía un hecho, en la actualidad ya no lo es tanto y la escuadra blanquiverde también está en serios apuros para asegurar una plaza en la próxima edición de la Copa del Rey. En condiciones normales, cada grupo de la Primera RFEF otorga cinco puestos a los cinco primeros clasificados al término de la temporada regular, pero la intromisión de tanto Real Madrid Castilla como Celta de Vigo B hace que ese requisito pase hasta el séptimo lugar. En la actualidad, los chicos dirigidos por Manuel Mosquera se encuentran en novena posición a tres puntos del límite, por lo que esto, para sorpresa de nadie, también parece una quimera.