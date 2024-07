El Córdoba CF, el más ágil en el mercado de los recién ascendidos

Si hay algo que ha sorprendido durante este inicio de mercado por parte del Córdoba CF ha sido su agilidad para hacerse con los servicios de varios futbolistas que interesaban a la dirección deportiva desde hace ya varios meses. Muchos de ellos, incluso, tenían interés de varios equipos de Segunda División, como es el caso de Xavi Sintes o Obolskii, pero el conjunto blanquiverde ha logrado incorporar y anunciar estos futbolistas con prontitud a pesar de ser un equipo recién ascendido. Sin embargo, echando un vistazo a los otros equipos que acompañaron en el ascenso a los califas -Deportivo de La Coruña, Castellón y Málaga-, destaca el hecho de los blanquiverdes han sido los que más movimientos han anunciado, con diferencia.

Por su parte, el único equipo que logró la promoción desde el Grupo I de Primera RFEF, el RC Deportivo de La Coruña, hasta el momento tan solo ha anunciado la llegada de Davo. El extremo zurdo llegó en calidad de cedido al combinado herculino durante el pasado verano, y sus actuaciones han llevado al Dépor a desembolsar cerca de 300.000€ para hacerse de manera definitiva con el jugador. Es la única incorporación anunciada hasta el momento, mientras que en el apartado de salidas, los coruñeses han dicho adiós a Balenziaga, Adot, Valcarce, Salva Sevilla y Brea.

Por otro lado, el otro equipo que logró el ascenso directo, el CD Castellón, aún no ha comunicado incorporaciones de manera oficial. Si bien es cierto que son varios los futbolistas que se han colocado en la órbita orellut en estos últimos días, lo cierto es que hasta el momento no han llegado fichajes a Castalia. Eso sí, Dick Schreuder no contará la próxima campaña con Medunjanin, Iosifov, Manu Sánchez, Borja Granero, Veldwijk, Julio Gracia, Adri Fuentes y Pablo García.

En el caso del Málaga CF, ocurre algo similar a lo visto en el caso del CD Castellón. Los malagueños no han hecho oficial ninguna incorporación hasta el momento, aunque bien es cierto que son muchos los jugadores que se han ubicado en La Rosaleda para la próxima temporada, como es el caso del propio Obolskii o, incluso, de Soko. Sin embargo, hasta el momento, las únicas 'altas' han sido las renovaciones de algunos jugadores como Carlos Puga, mientras que en el apartado de bajas, Pellicer no cuenta con Ferreiro, Genaro y Juande, además de la incógnita de Roberto, que cuenta con varias ofertas de equipos europeos.

Así, las cuatro incorporaciones anunciadas por el Córdoba CF -Álex Sala, Xavi Sintes, Obolskii y Ramón Vilà-, además de las tres renovaciones claves de Calderón, Carlos Marín y Kuki Zalazar, dejan un horizonte positivo en la planificación deportiva blanquiverde, que por otro lado, también ha comunicado ya las bajas esperadas para la próxima temporada. La prontitud de los movimientos realizados por los califas deja claro la previsión con la que se trabaja en El Arcángel, mientras que ahora, una vez confirmados estos fichajes, se buscará trabajar con más paciencia para tratar de firmar jugadores diferenciales en el último tramo del mercado veraniego.