Dos Copas para aliviar el dolor

Partido importante, con muchas cosas en juego, y con pocos efectivos para la batalla. El camino del Córdoba en la Copa RFEF no ha sido sencillo pese a haber logrado un pleno de victorias, y como es lógico, a cada nueva ronda que se le presenta al conjunto blanquiverde, la dificultad sigue aumentando. Tras vencer a la Real Balompédica Linense de Primera RFEF, a priori el rival más complicado, el Córdoba ganó en su visita al Juventud Torremolinos y ahora tiene frente a sí un encuentro ante un histórico Xerez CD que busca volver a la grandeza de antaño. El último escollo antes de la clasificación a la Copa del Rey será este partido que tendrá todos los ingredientes necesarios para asegurar la igualdad y la intensidad de ambos conjuntos pese a la diferencia de categorías. Con un Córdoba en racha y dominante; y un Xerez que ha perdido su primer partido de liga en este último fin de semana, ambos conjuntos llegan al encuentro con el colmillo afilado en busca de la gloria.

La victoria del pasado fin de semana frente al Antequera dejó mas sombras que luces en el seno blanquiverde. Pese a la importancia del encuentro -se enfrentaban primer y tercer clasificado-, las lesiones volvieron a golpear a un Córdoba ya de por sí mermado, y que no parece encontrar la fórmula para conjugar la carga de partidos con la intensidad propuesta en el juego. Dejando las lesiones a un lado, los resultados hablan por sí solos, y demuestran el buen hacer tanto de la dirección deportiva en primer lugar, como del cuerpo técnico y de la plantilla en estos primeros dos meses de competición. Los califales no pierden en partido oficial desde el pasado mes de abril, lo que ha supuesto una de las mejores rachas como invicto en su historia. Y no solo se quedan ahí los buenos números de los blanquiverdes sino que, si miramos los tantos anotados, el Córdoba es uno de los equipos más goleadores de la categoría y de todo el fútbol español. Todo parece viento en popa para que los cordobesistas sigan cosechando éxitos en esta temporada.

El único escollo que parece afectar al plantel en este momento son las lesiones. Siete jugadores de la primera plantilla se han visto privados de viajar a Jerez por este motivo, por lo que Germán Crespo ha tenido que optar por llamar a integrantes del Córdoba B para completar la convocatoria. Las bajas por lesión son Viedma, Visus, Samu Delgado, Álex Bernal y Álex Meléndez, a los que se unen Toni Arranz y De las Cuevas, que no viajan por precaución. Del filial estarán en el municipio jerezano el lateral zurdo Tala, los centrocampistas Valtteri, Christian y Julio Iglesias, y el extremo Ále Marín, para completar así una lista con veinte nombres. El resto de futbolistas que estarán en Jerez serán Felipe Ramos y Carlos Marín en portería; José Ruiz, José Cruz, Bernardo, Alonso y Ekatiz en la zaga; Javi Flores, Puga, Omar Perdomo, Simo, Luismi y Fuentes en la medular; y Willy y Antonio Casas que completarán la delantera.

El Xerez CD, por su lado, buscará la heroica y tratará de emular los momentos vividos antaño. Mal harían los cordobesistas en confiarse al ser un equipo de inferior categoría ya que, tal y como ha comentado el propio Germán Crespo en la previa, es un equipo con un "presupuesto importante en Tercera RFEF y que ha hecho una plantilla para dar el salto a Segunda RFEF", por lo que lo darán todo para demostrarlo. Tras siete jornadas consecutivas sumando, los azulones perdieron por primera vez en liga en esta temporada el pasado fin de semana frente al Utrera, en un contundente 4-1 que quedó visto para sentencia en la primera mitad. Quizás ya con el pensamiento puesto en el encuentro de Copa RFEF, Emilio Fajardo dio descanso a algunos titulares habituales que se espera que partan de inicio frente al Córdoba.

El Estadio Municipal Pedro S. Garrido -antiguamente conocido como Estadio La Juventud- albergará la que sin duda será una final para ambos conjuntos, que buscan lograr la clasificación para la Copa del Rey a la espera de recibir a un conjunto de Primera División en su reino. Fajardo, que cuenta con excordobesistas en sus filas como Iván Navarro, ha reconocido en la previa del encuentro que "hay en juego una recompensa muy importante", por lo que se espera que la afición acompañe al Xerez en un choque disputado y que determinará quién da el paso adelante definitivo en busca de la copa nacional.