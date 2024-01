La autocrítica necesaria de Diarra

Durísimo traspié para empezar el año. Solo es un partido y aún no ha finalizado la primera vuelta, aunque el choque de este jueves del Córdoba CF frente al Real Madrid Castilla dejó una vez más la sensación de que el equipo blanquiverde tiene potencial para estar arriba, aunque, a tenor de las lesiones, dejó entrever una manifiesta falta de recursos. Todo ello, junto al resto de resultados de la jornada, hizo que se estrechara aún más la clasificación por la zona baja del play off, además de estirarse aún más la diferencia por arriba. Es por ello que los califas, teniendo en cuenta lo caro que estará este curso lograr un puesto por ascender, no deben perder más puntos por el camino, y menos aún en El Arcángel. Con todo, hay un aspecto muy positivo dentro de la plantilla, y que rara vez se vio en las temporadas pasadas. Uno que a buen seguro servirá para crecer en el corto plazo.

Y es que, como ya hiciera durante otras ruedas de prensa el propio Iván Ania además de otros jugadores, la autocrítica está instalada en el plantel como vehículo de apoyo para crecer y mejorar, y buena cuenta de ello dio Diarra, peso pesado dentro del equipo y un futbolista imprescindible en el centro del campo. El centrocampista blanquiverde subrayó que durante la semana habían hablado con el técnico que, aun siendo filial del conjunto madridista, a buen seguro que iban a seguir un plan de partido de “esperar atrás”, y así fue, a “esperarnos”. En este sentido, el jugador reconoció que habían “abusado de los centros laterales” y cree que “teníamos que haber tirado más a puerta”.

Es más, durante el descanso, Ania les pidió que hicieran “más tiros desde fuera del área”, según admitió Diarra, por lo que “creo que nos ha falta eso”. De hecho, “mi gol viene de un centro de Carracedo, pero son varios rebotes, no es un centro limpio, y creo que tenemos que mejorar eso. Personalmente yo que soy mediocentro, tengo que tirar más de fuera del área y es una asignatura pendiente de todo el equipo”, afirmó.

A continuación volvió a reiterar que la derrota había “dolido”, ya que “es un partido que no merecíamos perder y claro que hay que hacer autocrítica, siempre hay que hacerlo, aunque ganes, siempre hay algo que mejorar. Solo queda seguir y ya está”.

Finalmente, sobre el rival, ha puntualizado que había sido “mérito del Castilla, que ha defendido bien los centros laterales, han estado súper bien los centrales, los mediocentros, y cada uno juega su partido y para mí han estado bien”, antes de referirse a la polémica arbitral, la cual no han comentado en el vestuario, dado que “un día se puede equivocar para ti y otro día para el rival. A veces es como una excusa y no podemos depender de lo que pita el árbitro”.