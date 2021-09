Álex Meléndez: "El Córdoba tiene una buena plantilla y se va a demostrar en Jerez"

Una renovación más que esperada. Tras una lesión en la rodilla que le dejó apartado de los terrenos de juego durante la última parte de la temporada pasada, Álex Meléndez tenía la intención esta pretemporada de ganarse un sitio en la primera plantilla del Córdoba CF. De hecho, el jugador blanquiverde ya pudo debutar a lo largo del anterior curso bajo las órdenes del técnico Pablo Alfaro en el enfrentamiento ante el Recreativo Granada de la última edición de la Segunda División B. En la actualidad, la entidad califal ha descendido a la cuarta categoría del fútbol español y la dirección deportiva, a la hora de confeccionar la plantilla, decidió que era buena opción promocionar a varios profesionales que despuntaron en el filial, dándole la oportunidad, entre otros, a Meléndez. El futbolista malagueño ha presentado su particular renovación en la sala de prensa del feudo ribereño, además de su nueva ficha a todos los efectos con el primer equipo, y ha explicado que los jóvenes tienen que dar un paso adelante durante esta temporada.

Por su parte, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha procedido a explicar el perfil de un futbolista que promociona desde el filial, aunque, según el dirigente, debía de haber gozado de más oportunidades durante la pasada temporada. "Es un jugador que ya llegó a debutar con el primer equipo. Desde mi punto de vista, el año pasado en el lateral izquierdo teníamos a Jesús Álvaro y a Berto Espeso, pero Meléndez estaba haciendo una gran temporada en el filial y creo que merecía alguna oportunidad más en el primer equipo. También tuvo la mala fortuna de tener una dura lesión, por suerte no tuvo que ser operado, aunque tuvo una recuperación lenta. Le va a hacer una gran competencia a Ekaitz por sus dotes tanto defensivas como ofensivas. Ha firmado un nuevo contrato durante un año más otro opcional. Creo que tiene buenas expectativas para este año y espero que las pueda cumplir".

Mientras tanto, el lateral malagueño ha admitido que la competencia en el equipo blanquiverde no es para nada mala y que ayuda a crecer a los demás futbolistas. "La competencia con Ekaitz va a ser muy buena. Se irá demostrando en el campo", añade un Meléndez que ve positivo el nivel que están demostrando los jóvenes en la actualidad. "Yo termino este año la condición de sub 23, pero tienes que machacarte físicamente. Los jóvenes tenemos que demostrar que somos capaces de estar aquí el año que viene". Por otro lado, el defensor también se ha querido acordar de su recuperación y cómo le ha influido a la hora de seguir su particular trayectoria deportiva. "Yo tuve una lesión grave. Depende de la recuperación pues puede demostrar cómo es. La lesión de rodilla es muy complicada y puede ser que te condicione", apunta un Álex Meléndez que ha descrito al primer rival liguero del Córdoba CF. "Es un equipo recién ascendido. Le ha ganado al Madrid Castilla, pero hay que ir a muerte. El Córdoba CF tiene una buena plantilla y se va a demostrar en Jerez", culmina.