Ale Marín y su debut soñado

Pese a que la 'maldición de las Islas Canarias' sigue presente en el Córdoba CF, lo cierto es que hubo cosas positivas en la visita de los blanquiverdes a la Vega de San Mateo. El empate a tres dejó un sabor agridulce después de que una de las sorpresas se destapase en la segunda parte. Tenía nombre y apellidos: Ale Marín. El canterano blanquiverde, después de disfrutar de algunos minutos tanto en la Copa RFEF como en la Copa del Rey, debutaba en liga con la zamarra del primer equipo, y lo hacía de la mejor manera posible, anotando un doblete que llevó al conjunto califal a sumar ese punto.

El propio extremo sevillano se mostró “muy contento” al término del partido, ya que era “el debut en liga”, y “qué mejor manera de debutar que metiendo dos goles y ayudando al equipo a conseguir ese punto”. Sin embargo, ese punto también supo a poco para Marín, que consideró que habían hecho “un buen partido” y que se merecían la victoria “por la segunda parte que hemos realizado”. “Nos ha tocado darle la vuelta al marcador dos veces y, cuando lo teníamos ahí en la mano, se nos ha escapado a última hora”, ha reconocido, antes de matizar que el Panadería Pulido también “quería ganar su último partido en casa”, por lo que ha sido “un partido bastante difícil”.

A pesar de las buenas sensaciones cosechadas en esos 45 minutos, lo cierto es que eso no le quitará el 'pellizco' al extremo blanquiverde de no haber logrado clasificarse para el play off de ascenso a Segunda RFEF con el Córdoba B. “Al final ese pellizco de no haber entrado en la promoción siempre va a estar ahí, sobre todo por mis compañeros. Creo que nos lo merecíamos, pero al final el fútbol te da una de cal y otra de arena, así que esperamos que sea para mejor”, ha concluido el sevillano, mostrándose así feliz por su debut en liga con el primer equipo, aunque aún frustrado con el destino que le ha deparado al equipo filial.

Por otro lado, este partido del canterano blanquiverde le podría servir para su futuro. Ale Marín dejará de ser sub 23 durante la próxima temporada por lo que su rol de jugador del filial blanquiverde con opción a participar con el primer equipo desaparece. Por ello, a la dirección deportiva se le abre la opción de, o bien promocionarlo al vestuario dirigido por Germán Crespo, mantenerlo en el de Diego Caro o buscarle una cesión en Segunda RFEF en busca de mantener su crecimiento en una categoría superior a la actual. Por tanto, el sevillano tratará de buscarse un hueco en estas dos jornadas restantes y el técnico nazarí le seguirá demostrando su confianza.