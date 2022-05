Germán Crespo: “Teníamos que haber matado el partido”

Un empate que, a pesar de haber sostenido la dinámica positiva y no conocer la derrota, sigue siendo insuficiente dado tanto el nivel que mostró a lo largo de la segunda mitad como las pretensiones que tiene el entorno califa en estos últimos partidos de la temporada. El Córdoba CF mantiene su maldición esta campaña regular debido a que el punto logrado ante el Panadería Pulido hace que la entidad blanquiverde clausure este curso liguero sin poder vencer en las Islas Canarias. Todo ello tras un encuentro donde el vestuario cordobesista fue mejor a lo largo de la segunda mitad y estuvo hasta en dos ocasiones por debajo en el electrónico. Una vez finalizado este choque, Germán Crespo atendió a los medios de comunicación y explicó que sus chicos debieron haber “matado” el partido cuando se pudo.

Primeramente, el técnico nazarí ha realizado un análisis del choque y ha admitido que ha sido “el típico partido de cuando se consigue el objetivo”. “Lo que no queríamos se ha producido hoy. Si no sales concentrado desde el primer minuto, pues el rival puede tener ocasiones. Ellos cada vez tenían más motivación y cuando quieres reaccionar pues puede ser demasiado tarde. A pesar de eso, hemos reaccionado, nos hemos puesto por delante en el marcador pero una vez más no hemos sabido leer el partido. Teníamos que haber matado el partido y llega el empate en la última acción del partido”.

Por otro lado, Germán Crespo ha recalcado la labor que ha realizado el Panadería Pulido esta temporada a pesar de descender a Tercera RFEF. “He felicitado al míster porque un equipo descendido lo que tiene que hacer es competir y lo han hecho muy bien. Esto es un premio para un club modesto y un equipo que han hecho las cosas muy bien. Esa calidad que pueden tener otros equipos hay que pagarla, pero felicitar al Panadería Pulido porque han competido. Ojalá vuelvan pronto a esta categoría y creo que se merecen como mínimo estar en esta categoría”, apunta un preparador que remarca la gran campaña que ha hecho el Córdoba CF a pesar del empate. “Fácil no ha sido, aunque lo parezca. Es muy complicado ganar fuera en cualquier categoría. El equipo se ha adaptado bien menos en los partidos de las Islas Canarias. Es una categoría que es muy difícil y hay que darle el mérito que tiene. Hasta el octavo o el noveno se puede meter en play off y eso es complicado”, culmina.