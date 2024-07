Sergio Rojas y Helena Castillo, campeones de España infantil en natación

La cantera hay que trabajarla, no solo decir que por muy famoso y mucha tradición tenga una disciplina en concreto dentro de un club pues se mantiene viva en solitario, pero no, no es así. Y eso lo han entendido desde el primer minuto una serie de entidades que viven por y para sus usuarios, más aún para los jóvenes, con medidas destinadas para su bienestar y su crecimiento. Gracias a esto, los resultados a nivel de competición salen, ya sea a nivel autonómico o incluso nacional, como es este caso. Y es que el Campeonato de España infantil se celebró el pasado fin de semana en Sabadell donde tres clubes cordobeses han destacado por encima del resto.

Por un lado, el Natación Córdoba fue el mejor club cordobés y el segundo andaluz en la clasificación final, tan solo superado por el Mairena del Aljarafe. Todo ello gracias a la actuación de Helena del Castillo, que no contenta con cosechar un buen resultado, ha logrado un total de tres medallas en el Nacional celebrado en Sabadell. Las preseas fueron oro en 400 y 1.500 libres y plata en 800 libres de 14 años. Por su parte, el club califal también fue representado por Elena Saiz en la prueba de 50 braza.

Asimismo, esta entidad no ha sido la única en estar presente en territorio catalán, ya que el Navial también consiguió subirse a lo más alto del podio a través de un Sergio Rojas que consiguió un doble oro en 200 y 400 metros estilos de 15 años, más un bronce en 100 metros mariposa. Por su parte y a pesar de no conseguir una presea, Montoro también representó el nombre de la provincia cordobesa en uno de los torneos más prestigiosos a nivel nacional.