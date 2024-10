El Salma Adesal vence con claridad al BM Ikasa Boadilla

Volver a donde uno es feliz siempre es positivo, más aún cuando el vuelo despega con los tuyos, sea cual sea el lugar. Y es que el avión del Salma Adesal se mantiene en una dirección correcta, a pesar del traspié ocurrido en Lanzarote. El cuadro fuensantino es uno de los equipos más referentes del territorio cordobés y quiere volver lo antes posible a la élite del balonmano femenino, aunque antes debe cumplir los objetivos paso a paso, como vencer a un BM Ikasa Boadilla que llegaba a la Instalación Deportiva Municipal de la Fuensanta con confianza, pero sin saber el inicio fulgurante de las locales.

Un encuentro que comenzó con un Salma Adesal frenético, queriendo olvidar rápidamente la derrota del fin de semana pasado y demostrando que la Fuensanta es un fortín que poca gente podrá conquistar. Es por ello que el cuadro fuensantino logró pasar por encima de un BM Ikasa Boadilla que no estaba nada cómodo sobre la pista cordobesa, y cuando podía hilvanar en zona ofensiva se encontraba tanto con la defensa local como con una Amanda Valero colosal. Esto provocó un parcial de 5-0 y que obligó a un técnico visitante Roberto Plaza a pedir tiempo muerto a los seis minutos de juego.

Sin embargo, no todo iba a ser tan fácil, sobre todo ante un BM Ikasa Boadilla que no es que sea un equipo más en la División de Honor Oro Femenina. Un rival complicado que tiene grandísimas jugadoras como es el caso de Asmaa Belguenani que sostuvo en el peor momento del partido a las suyas desde la portería. La guardameta realizó una serie de intervenciones que hizo que el Salma Adesal no se fuese en el marcador, logrando que, al menos, ambos conjuntos se fuesen al paso por vestuarios con una ventaja de cuatro goles favorable para las de Rafa Moreno.

Aun así, el poderío del Salma Adesal llegó tras la reanudación. La superioridad se había demostrado en la primera mitad, aunque el muro visitante de Belguenani había evitado que se fueran en el marcador. Y eso sucedió en el segundo periodo. El conjunto fuensantino aumentó la distancia en el luminoso en tan solo un par de acciones, logrando una ventaja de seis goles que se mantuvo hasta el ecuador.

Ángela Ruiz dirigió a las suyas en la zona ofensiva con nueve goles, seguida por Bárbara Piñeda y Fátima Acuña con siete y seis goles respectivamente, que dejó totalmente noqueado a un BM Ikasa Boadilla que se fue del partido finalmente, hasta caer por once goles. Gracias a esto, el Salma Adesal olvida lo sucedido en Lanzarote y consigue un triunfo capital para consolidar el fortín de la Fuensanta.