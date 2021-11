El Itea tropieza ante un Leganés en racha

Al Itea Córdoba se le ha dibujado un panorama oscuro en su visita a Leganés. El equipo de La Fuensanta ha vuelto de vacío en un partido contra un rival directo y, por ende, se complican sobremanera las aspiraciones de fase de ascenso e incluso de estar la próxima temporada en la reformada segunda categoría del balonmano nacional. Sin duda, un duro varapalo para las cordobesas.

Lo cierto es que el partido pintó bien para las jugadoras de Rafael Moreno en la primera mitad. Establecieron ventajas de dos goles en los primeros compases y supieron sujetarse en el marcador gracias a que a las pepineras les faltó precisión en los múltiples ataques que se les presentaron para culminar la remontada. Incluso, esas concesiones, unidas a una fase feliz en el ataque, permitieron que el Itea se escapara en el marcador con un 11-14 que invitaba a la esperanza.

Sin embargo, antes de la pausa apretaron las locales y dejaron a las claras que su buen estado de juego y resultados no era casual. Y así siguió la contienda en la segunda mitad. El Itea por delante, pero el Leganés al acecho hasta que sí consiguió el gol que le dio la opción de ponerse por delante. A partir de ese momento, el panorama se volvió más sombrío, más oscuro. Los ataques fuensantinos sólo encontraron soluciones en la zurda de Auts, mientras que las madrileñas iban con el viento a favor. A esa coyuntura, decisiva, se unió la de un arbitraje extraño pero que no pasó de la anécdota porque el capítulo de errores propios del Itea era mayor (31-28). De esta forma, se complica sobremanera el objetivo de la temporada a falta de un partido para cerrar la primera vuelta. Éste será el domingo a las 12:30 ante el Sanse en La Fuensanta. Y ya no queda crédito.